Echagüe dijo presente en una nueva fecha de la Liga Argentina de Natación Paralímpica

El cuarto capítulo del campeonato se desarrolló en Córdoba, donde participó la Escuela de Natación Adaptada Chapuzón del Atlético Echagüe Club.

El equipo de competencia de la Escuela de Natación Adaptada Chapuzón, del Atlético Echagüe Club , participó de la cuarta fecha de la Liga Argentina de Natación Paralímpica, que se desarrolló del 25 al 27 de septiembre en la ciudad de Córdoba.

La institución entrerriana formó parte de una competencia que reunió a 148 nadadores desde los 8 años, pertenecientes a 18 clubes de nueve provincias argentinas. Finalizada la cuarta jornada, Chapuzón se ubica en el puesto 11 entre 40 equipos.

La jornada fue organizada por el Comité Paralímpico Argentino (Copar) junto con la Agencia Córdoba Deportes y tuvo como escenario el natatorio de la Facultad de Educación Física de la Universidad Provincial de Córdoba, dentro del Polo Deportivo Kempes. El cronograma comenzó el viernes con las instancias de clasificación funcional deportiva, mientras que el sábado se desarrollaron las dos primeras jornadas competitivas y el domingo tuvo lugar la tercera y última jornada.

La presencia de Chapuzón representó a Entre Ríos dentro de un marco de fuerte participación federal. Junto al equipo paranaense participaron delegaciones de Jujuy, Salta, Santiago del Estero, Córdoba, Buenos Aires, Corrientes, Santa Fe y Tierra del Fuego, a través de instituciones como Gimnasia y Tiro, Los Pingüinos, Natatorio Olímpico Madre de Ciudades, Agencia Córdoba Deportes, Almirante Brown, Dirección de Deportes de Corrientes, Avida, San Justino y Municipalidad de Río Grande, entre otras.

En Córdoba tuvieron lugar las categorías formativas

La cuarta fecha también dejó como uno de sus principales aspectos destacados el crecimiento de las categorías formativas. Desde la organización remarcaron la incorporación de nuevos clubes y nadadores y la importante participación de las categorías Sub 12 y Sub 15 en las distintas clases deportivas funcionales.

Para Chapuzón, esta participación se inscribe en el trabajo que la escuela desarrolla desde hace años en el Atlético Echagüe Club, donde la natación adaptada se consolidó como un espacio deportivo destinado a personas con discapacidad. La propuesta combina formación, recreación y competencia, y ha permitido que nadadores de la institución participen en distintos encuentros y competencias de alcance nacional.