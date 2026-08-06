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El Torneo Clausura de la Federación Entrerriana de Handball comienza con actividad en Paraná y Concordia

El certamen de la Federación Entrerriana de Handball pondrá en marcha este fin de semana con 13 partidos entre las categorías Mayores y Formativas.

6 de agosto 2026 · 16:46hs
El equipo masculino de Paracao fue tercero en el último certamen de la Federación Entrerriana de Handball.

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La Federación Entrerriana de Handball (FEH) dará inicio este fin de semana al Torneo Clausura 2026, que tendrá su primera fecha repartida entre las ciudades de Paraná y Concordia. En total se disputarán 13 encuentros correspondientes a las categorías Formativas y la Liga de Oro Mayores.

La acción comenzará el sábado en Concordia, donde el gimnasio Comercio 1 será escenario de la jornada de divisiones inferiores. Allí se enfrentarán los locales Ferrocarril y Capuchinos en todas las categorías formativas, con partidos de Menores, Cadetes y Juveniles, tanto en la rama femenina como masculina.

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En Paraná será la actividad principal

La programación continuará el domingo 9 de agosto en el gimnasio del Parque Escolar Enrique Berduc de Paraná, sede que concentrará la actividad de la Liga de Oro Mayores y parte de las Formativas.

En Primera División se desarrollarán cinco encuentros. La jornada comenzará con el duelo entre Paracao y Ferrocarril de Concordia, mientras que CPEF N° 3 de Concepción del Uruguay y Capuchinos de Concordia se medirán en dos oportunidades, una por cada rama. Además, 25 de Mayo de Victoria enfrentará a Juventud Unida de Gualeguaychú, y Don Bosco cerrará la fecha frente a 25 de Mayo.

En las categorías formativas de Paraná también habrá actividad con los enfrentamientos entre Paracao y 25 de Mayo, que jugarán en las divisiones Cadetes y Juveniles.

Federación Entrerriana de Handball Torneo Clausura Paraná Concordia
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