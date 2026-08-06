El Torneo Clausura de la Federación Entrerriana de Handball comienza con actividad en Paraná y Concordia

El certamen de la Federación Entrerriana de Handball pondrá en marcha este fin de semana con 13 partidos entre las categorías Mayores y Formativas.

El equipo masculino de Paracao fue tercero en el último certamen de la Federación Entrerriana de Handball.

La Federación Entrerriana de Handball (FEH) dará inicio este fin de semana al Torneo Clausura 2026, que tendrá su primera fecha repartida entre las ciudades de Paraná y Concordia. En total se disputarán 13 encuentros correspondientes a las categorías Formativas y la Liga de Oro Mayores.

La acción comenzará el sábado en Concordia, donde el gimnasio Comercio 1 será escenario de la jornada de divisiones inferiores. Allí se enfrentarán los locales Ferrocarril y Capuchinos en todas las categorías formativas, con partidos de Menores, Cadetes y Juveniles, tanto en la rama femenina como masculina.

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En Paraná será la actividad principal

La programación continuará el domingo 9 de agosto en el gimnasio del Parque Escolar Enrique Berduc de Paraná, sede que concentrará la actividad de la Liga de Oro Mayores y parte de las Formativas.

En Primera División se desarrollarán cinco encuentros. La jornada comenzará con el duelo entre Paracao y Ferrocarril de Concordia, mientras que CPEF N° 3 de Concepción del Uruguay y Capuchinos de Concordia se medirán en dos oportunidades, una por cada rama. Además, 25 de Mayo de Victoria enfrentará a Juventud Unida de Gualeguaychú, y Don Bosco cerrará la fecha frente a 25 de Mayo.

En las categorías formativas de Paraná también habrá actividad con los enfrentamientos entre Paracao y 25 de Mayo, que jugarán en las divisiones Cadetes y Juveniles.