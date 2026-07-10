Se define el Torneo Apertura de la Federación Entrerriana de Handball

Este domingo, en Concepción del Uruguay, se definirán los certamenes masculino y femenino de la Federación Entrerriana de Handball.

La Federación Entrerriana de Handball (FEH) disputará este domingo el Súper 4 de la Liga de Oro, instancia que consagrará a los campeones del Torneo Apertura 2026. La jornada se desarrollará en el gimnasio Hugo Mario La Nasa del CPEF Nº 3, en Concepción del Uruguay, con la participación de los mejores equipos de la provincia.

La actividad comenzará a las 9 y reunirá a ocho encuentros entre semifinales, partidos por el tercer puesto y las finales de las ramas femenina y masculina. Los clubes Ferrocarril, CPEF Nº 3, Don Bosco, Capuchinos y Paracao buscarán quedarse con el primer título oficial de la temporada.

Los partidos que definirán el Torneo Apertura

En la rama femenina, la primera semifinal enfrentará a Ferrocarril y CPEF Nº 3 desde las 9, mientras que a las 12 Don Bosco se medirá con Capuchinos. En tanto, el cuadro masculino tendrá como primer cruce a CPEF Nº 3 y Ferrocarril, a las 10.30, y luego Paracao se enfrentará con Capuchinos a partir de las 13.30.

Los equipos que no logren avanzar disputarán los encuentros por el tercer puesto: el femenino se jugará desde las 15 y el masculino a las 16.30.

Las definiciones por el campeonato tendrán lugar durante la tarde-noche. La final femenina está prevista para las 18, mientras que la masculina comenzará a las 19.30. Al finalizar ambos encuentros se realizará la ceremonia de premiación, programada para las 21, donde la Federación Entrerriana de Handball coronará a los campeones del Torneo Apertura de la Liga de Oro.