Mariano Werner va por un buen resultado a La Plata

La categoría de camionetas corre este fin de semana y Mariano Werner necesita descontar puntos en el torneo. En La Plata se va la penúltima del año.

El TC Pick Up disputará este fin de semana su 10ª presentación de la temporada 2026 en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata, donde Mariano Werner buscará descontar los 13,5 puntos que lo separa del líder del torneo, Agustín Canapino.

En total habrá 11 camionetas habilitadas, marcando el número más bajo del año, con 3 bajas respecto a la cita anterior. Recordemos que Agustín Canapino (Chevrolet S10) fue el último ganador y llega como líder del campeonato con una mínima ventaja de 0,5 puntos. Esta será la 3ª y penúltima cita correspondiente a la Copa de Oro.

Hay tres bajas importantes: Julián Santero (Ford Ranger), Tobías Martínez (Chevrolet S10) y Gustavo Tadei (Toyota Hilux). El mendocino vuelve a alejarse de la categoría tras un brevísimo retorno de una fecha. El sanjuanino, por su parte, se baja de la especialidad luego de una serie de episodios concretos acontecidos durante la última carrera en La Plata.

La actividad en La Plata

La actividad oficial se desarrollará entre el sábado 7 y el domingo 8 de noviembre, con entrenamientos, clasificación desde las 16.10, la novedad de una serie única por la reducida cantidad de participantes y la Final. Se trata de la 10ª cita tanto de TC Pick Up como de TC Pista Pick Up, la penúltima antes de definir al campeón de la categoría.

Agustín Canapino (Chevrolet S10) llega como puntero de la divisional mayor luego de ganar la última carrera. Le sigue quien llegó 3° en la 9ª fecha, Otto Fritzler (Ford Ranger), a solamente 0,5 unidades. Mientras que Hernán Palazzo (Toyota Hilux) ocupa el 3° puesto en la tabla de posiciones a 10 puntos de Canapino.