Agustín Canapino se adueñó de la pole en La Plata

Agustín Canapino fue el más rápido de la clasificación de las camionetas en el Roberto Mouras de La Plata. Mariano Werner ocupó el 5° lugar.

Agustín Canapino fue el más veloz en el sábado de La Plata para las TC Pick Up.

Agustín Canapino (Chevrolet S10) ganó la clasificación del TC Pick Up en el autódromo Roberto Mouras de La Plata, donde se está disputando la 10ª fecha. El piloto de Arrecifes marcó un tiempo de 1’27”640/1000 y superó por 147/1000 a su escolta, Hernán Palazzo (Toyota Hilux).

Por su parte, Thomás Ricciardi (Ford Ranger) cerró el top3 en este parcial. En esta nota te mostramos la crónica y la tabla con los resultados. Recordar que esta cita corresponde a la 3ª y penúltima cita de la Copa de Oro.

El piloto del Canning Motorsport prevaleció ante las 10 máquinas, el número de inscriptos más bajo en lo que va del año, logrando así su 2ª pole position en la categoría sobre la Chevrolet S10. Por detrás terminó Hernán Palazzo, que tripula una Toyota Hilux del EZEB Team y selló la 2ª posición a 147/1000 de Canapino. Cerró el trío de punta Thomás Ricciardi (Ford Ranger), que terminó a 830/1000 de Canapino.

Mariano Werner largará 5°

Mariano Werner que necesita recortar para mantener vivas sus expectativas para la pelea por el título quedó en el 5° lugar. El piloto de la Foton quedó a 949/1000 de Canapino.

Este domingo se disputará la serie única desde las 10.40, mientras que la carrera final está prevista que se ponga en marcha a las 13.10.

TC Pista Pick Up para Pellandino

Tomás Pellandino (Ford Ranger) fue el más veloz de la clasificación que el TC Pista Pick Up realizó en el circuito sin chicana del autódromo de La Plata, donde se lleva a cabo la 3ª y anteúltima fecha de la Copa Coronación, y así consiguió su tercera pole position de la temporada 2026 y la 4ª en la categoría.

El representante de Concepción del Uruguay había sido 6º en el primer corte clasificatorio y resultó el más veloz en el segundo. En el tercero y decisivo, marcó 1’29”892/1000 y postergó por 360/1000 a Bruno Boccanera (Ford Ranger), quien había prevalecido en la “Q1”.

“Estoy súper contento. Fue una gran pole, son puntos muy valiosos”, destacó Pellandino en Campeones. Con las dos unidades sumadas en el primer día de actividad de la 10ª fecha del campeonato 2026, el piloto del SAP Team quedó a 4,5 puntos de Santiago Biagi (Toyota Hilux).

Nicanor Santilli Pazos (Foton Tunland G7), a 495/1000; Nahuel Cordone (Ford Ranger), a 588/1000, y Antonino Sganga (Ford Ranger), a 894/1000, completaron el grupo de los 5 mejores de la clasificación.