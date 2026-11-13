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Mariano Werner: "En Río Cuarto se van a determinar los candidatos al título del TC"

Este sábado desde las 16 el TC clasifica para la penúltima del año en el regreso a Río Cuarto. Mariano Werner llega tercero en el torneo.

13 de noviembre 2026 · 22:22hs
Mariano Werner buscará descontar puntos en la penúltima fecha de la temporada.

Mariano Werner buscará descontar puntos en la penúltima fecha de la temporada.

El Turismo Carretera está en su etapa definitoria para conocer al nuevo campeón. Este sábado desde las 16 será la clasificación para la penúltima fecha del año en su regreso al mítico trazado de Río Cuarto tras 14 años de ausencia. Mariano Werner llega después de lograr un gran podio en Rosario y buscará descontar puntos respecto al líder, Julián Santero.

Mariano Werner viene de un gran resultado en Rosario.&nbsp;

Mariano Werner viene de un gran resultado en Rosario.

A bordo de su Ford Mustang, el tricampeón llega 3° en el minitorneo —a 21 puntos del líder del certamen, Julián Santero (BMW)— luego de protagonizar una gran remontada del 16° al 3° puesto en Rosario. Quedan 117,5 unidades en juego entre esta cita y el cierre en La Plata (5 y 6 de diciembre) y el paranaense cuenta con la victoria reglamentaria para ir por el título.

“En Río Cuarto se van a determinar los candidatos al título del TC, aunque en la última fecha del campeonato hay 70,5 puntos en juego. Todos los circuitos son distintos por el asfalto y el tipo de curva, pero creo que acá quien encuentre el mejor rendimiento general va a sacar provecho”, aseguró el representante de Paraná ante la prensa de la ACTC en la previa de la cita cordobesa.

Mariano registra dos victorias en la temporada 2026 (Termas de Río Hondo y San Luis), mientras que en la Copa de Oro suma un abandono en San Nicolás (en la 10ª vuelta por la rotura del diferencial cuando marchaba 7°) y un 3° puesto en Rosario.

El salto de calidad que necesita sostener este fin de semana en Río Cuarto cobra mayor relevancia porque el tricampeón es el competidor que más kilos de lastre acumula en el TC. Al ser el único en repetir triunfo durante la temporada, carga los 35 kilos en su auto debido a sus éxitos en Termas de Río Hondo (25 kilos) y San Luis (10 kilos).

Lo que queda en juego en la Copa de Oro: El calendario se completará con la 14ª fecha de este fin de semana en Río Cuarto (con 47 puntos en disputa) y el Gran Premio Coronación en La Plata (5 y 6 de diciembre, que otorgará 70,5 unidades), totalizando 117,5 puntos en juego.

La cantidad de autos para Río Cuarto

Este fin de semana habrá 51 inscriptos para disputar la 14ª fecha del campeonato 2026, correspondiente a la 4ª y penúltima cita de la Copa de Oro. Se trata del número más bajo de autos en pista, igualando el registro de la fecha pasada en Rosario.

Para esta competencia se concreta el regreso de Gastón Ferrante con el Ford Mustang del Di Meglio Motorsport y el retorno de Thomas Ricciardi (Dodge Challenger del SAP Team), que no competía desde la 6ª fecha en Alta Gracia. En tanto que las bajas serán Marcelo Agrelo (Torino) y Sebastián Abella (Toyota Camry). Además, Nicolás Impiombato cambió de marca: dejó el Torino y volvió a inscribirse con Chevrolet Camaro.

Tras 14 años de ausencia, la última visita tuvo como ganador a Juan Bautista De Benedictis al mando de un Ford del GPG Racing. El circuito del Imperio Sur constituye una de las plazas con mayor arraigo en la historia del TC. El primer desembarco de la categoría se concretó el 29 de mayo de 1960, jornada en la que Juan Carlos Garavaglia se alzó con el triunfo a bordo de una cupé Ford.

A lo largo de 52 años de historial teceísta, el escenario cordobés albergó un total de 26 carreras y mantuvo una asistencia perfecta en el calendario entre las temporadas 1994 y 2012.

De los 54 protagonistas que conforman habitualmente la grilla en cada fecha del campeonato actual del Turismo Carretera, apenas 13 disputaron aquella competencia de 2012 en el trazado riocuartense.

La nómina de corredores en actividad que estuvieron presentes hace 14 años está integrada por De Benedictis, Mariano Werner, Canapino, Christian Ledesma, Jonatan Castellano, Juan Pablo Gianini, Juan Martín Trucco, Luis José Di Palma, Rossi, Emiliano Spataro, Norberto Fontana, Diego De Carlo y Matías Jalaf (quien participó en cuatro de las últimas cinco fechas del torneo actual).

Dentro de ese grupo de 13 pilotos con experiencia previa sobre un TC en este autódromo, siete forman parte actualmente de la pelea por la Copa de Oro: Canapino, Ledesma, Castellano, Gianini, Werner, Di Palma y Rossi.

Mariano Werner Turismo Carretera Río Cuarto
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