El plantel de Patronato realizó una medida de fuerza por falta de pagos

Una deuda salarial impulsó la suspensión que tenía planificada el cuerpo técnico de Patronato en el predio La Capillita.

El plantel profesional de Patronato suspendió este miércoles el entrenamiento planificado en el predio La Capillita como una medida de fuerza para encontrar respuestas dirigenciales sobre la deuda -no sería de largos meses- y la regularización de la misma.

La medida de fuerza ocurrió durante la mañana de este miércoles y fue comunicada al cuerpo técnico encabezado por Marcelo Fuentes, que habría abandonado el campo deportivo ubicado en la zona este de la capital entrerriana tras la decisión, como también algunos miembros del plantel, indica Código Patrón.

Otro grupo se habría quedado en el predio. Se desconoce si esta medida se prolongará o solo fue por este día.

La crítica situación financiera de Patronato

Esta situación va de la mano con el reclamo de los empleados de la entidad que piden por sus sueldos, los cuáles no fueron abonados este martes 10, hasta el momento no impactó el pago y crece el malestar frente a la nula explicación por parte de dirigentes. Vale marcar que meses atrás, si existía algún retraso, se comunicó, algo que no ha sucedido en este caso.

La realidad económica del elenco de barrio Villa Sarmiento no es nueva, pero sumó un capítulo más a los que tuvo durante el año, en el que la inyección económica no se logró y disparó en varios sectores institucionales y deportivos.