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Flavio Mendoza estrenó La Cúpula en Santa Fe y ya es un éxito

Flavio Mendoza desembarcó en Santa Fe con La Cúpula, una estructura inmersiva de 360 grados que ya tuvo su estreno y se convirtió en un éxito

11 de noviembre 2026 · 15:10hs
Flavio Mendoza estrenó La Cúpula en Santa Fe y ya es un éxito

La Cúpula es un espacio vivo donde cada detalle forma parte de la experiencia. Su primera producción invita al público a recorrer una historia conmovedora a través de un despliegue artístico y tecnológico. La iniciativa propone una nueva forma de disfrutar los espectáculos, con una puesta que busca ir más allá de los formatos tradicionales.

Con tecnología y una puesta inmersiva, La Cúpula enamora en Santa Fe

La experiencia comienza desde el ingreso al predio, con un amplio hall interactivo pensado para disfrutar en familia. Allí, los visitantes encuentran juegos, instalaciones tecnológicas e intervenciones artísticas que funcionan como una antesala del espectáculo, antes de ingresar al domo principal.

La estructura cuenta con una carpa climatizada y está instalada en el estacionamiento del Hiper Chango Más, sobre la Ruta Nacional 168, kilómetro 473,6, en Santa Fe.

Las funciones se realizan los miércoles, jueves y viernes a las 21, mientras que los sábados y domingos hay dos horarios disponibles: a las 18 y a las 21.

Las entradas se encuentran a la venta a través del sitio web lacupulaarena.com.ar y próximamente también estarán disponibles en la boletería del predio.

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Flavio Mendoza La Cúpula Santa Fe
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