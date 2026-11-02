Uno Entre Rios | Ovación | Patronato

La chicana del CM de Patronato a Alberto Samid

Tras concretarse la salvación de Patronato, desde la cuenta oficial de X le respondieron al empresario, que había vaticinado el descenso del Negro.

2 de noviembre 2026 · 18:11hs
Samid había pronosticado el descenso de Patronato.

Samid había pronosticado el descenso de Patronato.

La venganza es un plato que se come frío, o no tanto. Cuando todo era euforia en el Mundo Patronato por la permanencia en la Primera Nacional del fútbol argentino, el CM de la entidad de barrio Villa Sarmiento no dejó pasar la oportunidad de responderle con humor a Alberto Samid.

El empresario de la carne había respondido a una publicación en X que habían realizado en la cuenta oficial del Santo el pasado 30 de octubre, cuando conmemoraban el cuarto aniversario de la obtención de la Copa Argentina 2022. Samid había asegurado que Patrón descendería al Federal A.

Este lunes, apenas consumada la salvación del Negro, le respondieron utilizando una histórica frase que lanzó en su pelea con Mauro Viale.

La publicación de Patronato

Patronato Alberto Samid Primera Nacional Fútbol
Noticias relacionadas
Si Patronato gana, se salvará. Si empata o pierde, dependerá de lo que ocurra en Chacarita-Chicago.

Patronato juega en Rafaela por la salvación o la caída al abismo

A cuatro años de la gloria eterna: Patronato y una hazaña que nunca se olvidará.

A cuatro años de la gloria eterna: Patronato y una hazaña que nunca se olvidará

patronato no podra llevar a sus hinchas a rafaela

Patronato no podrá llevar a sus hinchas a Rafaela

Luis Lobo Medina será el juez en el último partido de Patronato en la temporada.

El partido entre Atlético de Rafaela y Patronato lo tendrá a Luis Lobo Medina como árbitro

Ver comentarios

Lo último

Entre Ríos: ya se trasladaron más de 129 mil animales de islas ante la creciente

Entre Ríos: ya se trasladaron más de 129 mil animales de islas ante la creciente

Murió Enrique Raffin y la Facultad de Ciencias de la Educación declaró duelo institucional

Murió Enrique Raffin y la Facultad de Ciencias de la Educación declaró duelo institucional

Antonio Tarragó Ros presentará El Alma Entrerriana en Paraná

Antonio Tarragó Ros presentará El Alma Entrerriana en Paraná

Ultimo Momento
Entre Ríos: ya se trasladaron más de 129 mil animales de islas ante la creciente

Entre Ríos: ya se trasladaron más de 129 mil animales de islas ante la creciente

Murió Enrique Raffin y la Facultad de Ciencias de la Educación declaró duelo institucional

Murió Enrique Raffin y la Facultad de Ciencias de la Educación declaró duelo institucional

Antonio Tarragó Ros presentará El Alma Entrerriana en Paraná

Antonio Tarragó Ros presentará El Alma Entrerriana en Paraná

El sencillo pero emotivo mensaje que publicaron en Patronato tras la salvación

El sencillo pero emotivo mensaje que publicaron en Patronato tras la salvación

La chicana del CM de Patronato a Alberto Samid

La chicana del CM de Patronato a Alberto Samid

Policiales
Familias de Paraná denuncian casos de bullying en una escuela primaria

Familias de Paraná denuncian casos de bullying en una escuela primaria

Juicio a Néstor Pavón por el femicidio de Micaela: más testimonios y escuchas

Juicio a Néstor Pavón por el femicidio de Micaela: más testimonios y escuchas

Dos detenidos tras un operativo antidrogas en la Villa 351 de Paraná

Dos detenidos tras un operativo antidrogas en la Villa 351 de Paraná

Narcotráfico: seguirán presos dos hombres descubiertos con más de un kilo de cocaína en la Ruta 12

Narcotráfico: seguirán presos dos hombres descubiertos con más de un kilo de cocaína en la Ruta 12

Secuestraron droga y dinero en amplio operativo por narcomenudeo en Bovril

Secuestraron droga y dinero en amplio operativo por narcomenudeo en Bovril

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
Entre Ríos: ya se trasladaron más de 129 mil animales de islas ante la creciente

Entre Ríos: ya se trasladaron más de 129 mil animales de islas ante la creciente

Murió Enrique Raffin y la Facultad de Ciencias de la Educación declaró duelo institucional

Murió Enrique Raffin y la Facultad de Ciencias de la Educación declaró duelo institucional

Paraná: Rosario Romero puso en funciones al nuevo secretario de Servicios Públicos

Paraná: Rosario Romero puso en funciones al nuevo secretario de Servicios Públicos

Familias de Paraná denuncian casos de bullying en una escuela primaria

Familias de Paraná denuncian casos de bullying en una escuela primaria

Concordia alcanzó un 91% de ocupación hotelera

Concordia alcanzó un 91% de ocupación hotelera

Dejanos tu comentario