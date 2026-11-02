La chicana del CM de Patronato a Alberto Samid Tras concretarse la salvación de Patronato, desde la cuenta oficial de X le respondieron al empresario, que había vaticinado el descenso del Negro. 2 de noviembre 2026 · 18:11hs

Samid había pronosticado el descenso de Patronato.

La venganza es un plato que se come frío, o no tanto. Cuando todo era euforia en el Mundo Patronato por la permanencia en la Primera Nacional del fútbol argentino, el CM de la entidad de barrio Villa Sarmiento no dejó pasar la oportunidad de responderle con humor a Alberto Samid.

El empresario de la carne había respondido a una publicación en X que habían realizado en la cuenta oficial del Santo el pasado 30 de octubre, cuando conmemoraban el cuarto aniversario de la obtención de la Copa Argentina 2022. Samid había asegurado que Patrón descendería al Federal A.

Este lunes, apenas consumada la salvación del Negro, le respondieron utilizando una histórica frase que lanzó en su pelea con Mauro Viale. La publicación de Patronato Usted se tiene que arrepentir de lo que dijo — Club A. Patronato (@ClubPatronatoOf) November 2, 2026