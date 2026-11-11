El sábado 14 de noviembre, a las 21.30, Casa Encendida, ubicada en Andrés Pazos 179 de Paraná, presenta Humor Encendido, una propuesta que reunirá a cuatro comediantes de la ciudad de Paraná.
Presentan una noche de stand up en Casa Encendida
El sábado 14 de noviembre, Casa Encendida presenta Humor Encendido de la mano de Gabi Werner, Agus Cuello, Paulo Michaut y Carito Vergara
11 de noviembre 2026 · 15:01hs
Cuatro comediantes se reúnen en Casa Encendida para una noche de stand up
La noche contará con las presentaciones de Gabi Werner, Agus Cuello, Paulo Michaut y Carito Vergara, quienes compartirán historias y situaciones desopilantes para disfrutar de una nueva cita con la comedia. El espectáculo será a la gorra.
Además, habrá servicio de cantina durante toda la noche, con pizzas, empanadas y tragos a precios accesibles. También se realizarán sorteos y se entregarán premios.
Quienes deseen asistir pueden reservar su lugar comunicándose al 343 6959750.