Presentan una noche de stand up en Casa Encendida

El sábado 14 de noviembre, Casa Encendida presenta Humor Encendido de la mano de Gabi Werner, Agus Cuello, Paulo Michaut y Carito Vergara

El sábado 14 de noviembre, a las 21.30, Casa Encendida, ubicada en Andrés Pazos 179 de Paraná, presenta Humor Encendido, una propuesta que reunirá a cuatro comediantes de la ciudad de Paraná.

La noche contará con las presentaciones de Gabi Werner, Agus Cuello, Paulo Michaut y Carito Vergara, quienes compartirán historias y situaciones desopilantes para disfrutar de una nueva cita con la comedia. El espectáculo será a la gorra.

Cuatro comediantes se reúnen en Casa Encendida para una noche de stand up

Además, habrá servicio de cantina durante toda la noche, con pizzas, empanadas y tragos a precios accesibles. También se realizarán sorteos y se entregarán premios.

Quienes deseen asistir pueden reservar su lugar comunicándose al 343 6959750.