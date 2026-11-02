El sencillo pero emotivo mensaje que publicaron en Patronato tras la salvación

Después que se consumó la permanencia en la Primera Nacional, desde la cuenta de Patronato publicaron una foto en el vestuario del Nuevo Monumental de Rafaela.

Tras la alegría y el desahogo que significó permanecer en la Primera Nacional para el 2027, en las redes sociales de Patronato publicaron una foto desde el vestuario visitante del Estadio Nuevo Monumental de Rafaela, donde se veía juntos a jugadores y cuerpo técnico.