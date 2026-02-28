El Paraná vuelve a latir con la tradicional Doble Vuelta del 8

El Paraná Rowing Club organiza este sábado la competencia de remo. Habrá un buen número de participantes y arranca a las 17.

El Paraná Rowing Club será este sábado nuevamente protagonista de una competencia importante a nivel regional en remo. El río Paraná volverá a convertirse en el gran protagonista del deporte con la disputa de una nueva edición de la tradicional Doble Vuelta del 8” una de las regatas más emblemáticas y exigentes del calendario náutico. La competencia se pondrá en marcha a las 17 y promete convocar a deportistas, familias y amantes del remo en un marco natural incomparable. Luego de la competencia se desarrollará una gran cena de camadería con todo los participantes. Un rico asado en lo que es una costumbre para los que forman parte de la actividad que organiza la gente del Remero.

Todo es organizado por la Subcomisión de Remo del Paraná Rowing Club, la prueba recorrerá 18,5 kilómetros sobre el cauce del río, en un trazado que combina estrategia, resistencia física y dominio técnico. Como cada año, la invitación está abierta no solo a socios y socias de la institución, sino también a toda la comunidad paranaense que desee acercarse a la Playa del Club para acompañar y alentar a los competidores.

La Doble Vuelta del 8”no es una competencia más dentro del calendario. Con décadas de trayectoria, se ha consolidado como un clásico del verano entrerriano y como una de las pruebas de mayor tradición en la región litoral.

El nombre de la regata responde al particular recorrido que dibuja una suerte de “8” sobre el río y las islas Puente y Curupí, exigiendo a las tripulaciones cambios de ritmo, maniobras precisas y una administración inteligente del esfuerzo. El Paraná, con sus corrientes variables y su amplitud, representa tanto un desafío técnico como un escenario de belleza inigualable.

En cada edición, la prueba se transforma en una verdadera fiesta del remo, donde la competencia convive con el espíritu de camaradería que caracteriza a este deporte.

La regata forma parte del calendario oficial fijado por la Asociación Argentina de Remeros Aficionados (AARA), lo que le otorga un carácter nacional y la posiciona como una cita clave para clubes y deportistas de todo el país.

Para esta edición se espera la presencia de tripulaciones provenientes de: Tigre, Rosario, Corrientes, distintos puntos de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba

La diversidad geográfica de los participantes no solo eleva el nivel competitivo, sino que también fortalece el intercambio deportivo y humano entre instituciones, reafirmando el crecimiento sostenido del remo argentino.

Paraná, en este contexto, continúa consolidándose como una plaza estratégica para el desarrollo de la disciplina, tanto por sus condiciones naturales como por la infraestructura y la tradición de sus clubes.

Diregentes del Paraná Rowing Club

Las integrantes de la subcomisión de Viviana Aguilar y Laura Bergamaschi hablaron de la competencia de la jornada de este sábado en aguas del río Paraná.

“Es una nueva edición de la Doble Vuelta del 8, que ya lleva varias ediciones. En su momento fue amateur, digamos, y luego ya pasó a pertenecer al calendario de la Asociación Argentina de Remeros Aficionados”, dijo Viviana Aguilar, que es la presidenta de la subcomisión de Remo del PRC.

“A la competencia vienen deportistas de todo el país, especialmente de Tigre, de Buenos Aires, de Córdoba, de Corrientes y de distintos lugares de la provincia de Entre Ríos”, completó Aguilar.

Y luego comentó: “El nombre se denomina así porque el circuito que marca es un doble ocho, es decir, se parte del Paraná Rowing Club, se cruza a la isla Puente, se da toda la vuelta por la isla , luego se cruza a la isla Curupí, se cierra se ella y se vuelve al club, hay una boya, y se vuelve a hacer el mismo recorrido que marca más o menos 18,5 kilómetros. La competencia es este sábado (por hoy), a partir de las 17, el club va a estar abierto a todo público, así que invitamos al público paranaense, porque va a estar lindo ver el río, venir con los mates y disfrutar de una competencia a puro remo, que es nuestro deporte insignia”,

Por su parte, Laura Bergamaschi (tesorera de la subcomisión de remo), dijo: “En la carrera tenemos categorías divididas en Femeninos, Masculinos y Mixtos. En la competencia son más de 20 botes, aproximadamente, así que estamos hablando de más de 100 personas. Y después, bueno, público en general y otras disciplinas que nos van a acompañar.

“Todo finalizará con una gran cena en la playa de club. Algo que también es una costumbre en esta competencia”, dijo Bergamaschi .

En un buen momento

El remo vive un proceso de revitalización en distintos puntos del país, con una fuerte apuesta a las categorías formativas y al trabajo integral con jóvenes deportistas. En el caso del Rowing, la agenda de verano incluye actividades deportivas, recreativas y culturales que apuntan a promover el movimiento, el bienestar y la vida al aire libre.

La Doble Vuelta del 8” se enmarca precisamente dentro de esa propuesta institucional más amplia: un club abierto a la comunidad, que combina alto rendimiento con integración social y familiar.

En un contexto donde cada vez más personas buscan actividades al aire libre y en contacto con la naturaleza, el remo ofrece una alternativa completa: desarrolla resistencia cardiovascular, fuerza, coordinación y trabajo en equipo, además de fomentar valores como la disciplina, el compromiso y el compañerismo.