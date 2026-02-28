Uno Entre Rios | Ovación | Rowing

Rowing va por la ventaja como local

En el partido que abrirá la serie de los cuartos de final de la Liga Nacional Masculina, Rowing recibirá desde las 21 a Sonder de Rosario.

28 de febrero 2026 · 08:36hs
En Rowing saben que su rival es el candidato y buscarán dar la sorpresa.

El Paraná Rowing Club sabe que va de punto pero intentará dar el golpe ante uno de los grandes candidatos al ascenso. Este sábado se iniciará la llave de cuartos de final de la Liga Nacional Masculina de Vóley Copa Lüsqtoff entre el Remero y Sonder de Rosario.

El primer partido de la serie, programada al mejor de tres duelos, se jugará desde las 21, en el estadio del Parque Escolar Enrique Berduc de la capital entrerriana.

Viviana Aguilar y Laura Bergamaschi forman parte de la subcomisión del deporte en el Paraná Rowing Club.

El Paraná vuelve a latir con la tradicional Doble Vuelta del 8

El remo nuevamente será epicentro en el Paraná Rowing Club.

Paraná se prepara para vivir la tradicional "Doble Vuelta del 8"

La dirigencia de la entidad de la Costanera Baja paranaense dispuso que el valor de las entradas sea de 2.000 pesos para los socios (solicitan presentarse con la camiseta del club y la credencial digital) y 4.000 pesos para los no socios.

El próximo fin de semana la serie se trasladará a La Chicago Argentina: el sábado 7 de marzo, desde las 21, se disputará el segundo duelo en la casa de su rival y, de ser necesario, el tercer y último cruce será el domingo 8, a partir de las 19, en el mismo escenario.

Rowing finalizó cuarto en la Zona 1 y se medirá contra el mejor de la Zona 2, que sólo perdió un partido de los 14 que disputó en la Primera Fase, etapa en el que fue el mejor de todos los equipos.

El conjunto comandado por Jesús Nadalín sabe que el candidato a pasar de fase será su adversario, por lo que intentará utilizar esa presión a su favor para intentar dar el batacazo.

El ganador de esta llave se medirá en semifinales contra el conjunto que se imponga en el cruce entre La Calera de Córdoba y Citta Deportes de Villa Constitución.

Los otros partidos de cuartos de la Liga Nacional Masculina

Los otros duelos de este sábado, también programados para las 21, serán Ferro Carril Oeste-Villa Dora de Santa Fe, Obras San Juan-Escuela Normal 3 de Rosario y Citta-La Calera.

Rowing Liga Nacional vóley Jesús Nadalín
