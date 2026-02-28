El presidente norteamericano Donald Trump confirmó el despliegue militar en Medio Oriente y anunció: "Van a caer bombas en todos lados"

Israel y Estados Unidos atacaron Irán en el inicio de la operación "Rugido del León"

Los gobiernos de Israel y Estados Unidos iniciaron este sábado a la madrugada un ataque militar en Irán. Fuentes oficiales confirmaron el inicio de la operación "Rugido del León" con el objetivo de prevenir el desarrollo y uso de armas nucleares en este último país.

El presidente norteamericano Donald Trump aseguró que el despliegue de las fuerzas armadas de ambos países será sostenido y apunta a terminar con el régimen en Teherán por cuestiones de seguridad. "Vamos a destruir sus misiles y arrasar su industria misilística, será totalmente eliminada. Vamos a aniquilar su marina y vamos a asegurarnos de que sus brazos terroristas ya no puedan desestabilizar la región ni el mundo", enfatizó.

A primera hora de la mañana argentina, el primer ministro Benjamín Netanyahu agradeció la colaboración de Estados Unidos y el "liderazgo histórico" del mandatario. A su vez, anunció: "Ha llegado la hora de que toda la gente, los persas, kurdos, azeríes, baluchíes y ahvazíes, se libere del yugo de la tiranía y abran el camino hacia un Irán libre y pacífico".

Operación "Rugido del León" en Irán

Los primeros reportes de emedios locales dieron cuenta de explosiones se escucharon en el centro de Teherán. Más tarde surgieron avisos similares en otras cuatro ciudades: Isfahán, Karaj, Kermanshah y Qom.

Durante el anuncio de la operación militar, Trump les ofreció "inmunidad completa" a la Guardia Revolucionaria Islámica, las fuerzas armadas y toda la policía. "Bajen las armas y serán tratados justamente o deberán enfrentar la alternativa de una muerte segura", expresó.

Por otro lado, el jefe del Estado norteamericano le habló al pueblo iraní: "La hora de su libertad ha llegado. Quédense refugiados, no dejen sus casas. Van a caer bombas en todos lados. Cuando terminemos, tomen el gobierno". Así ratificó el plan para derribar al régimen actual en Medio Orientee.

"Probablemente esta será la única oportunidad para varias generaciones. Esta es la chance de tomar el control de su destino. Este es el momento de la acción, no lo dejen pasar", dijo el presidente estadounidense. Por su parte, Netanyahu apuntó contra la figura de Alí Jamenei, líder supremo: "Durante 47 años, el régimen del ayatolá ha clamado muerte a Israel y muerte a los americanos. Ha derramado nuestra sangre, asesinado a muchos americanos y masacrado a su propio pueblo".

La respuesta de Irán

Después del reporte de las explosiones y los mensajes de los mandatarios, Irán lanzó ataques con misiles hacia bases estadounidenses de la región. La lista de objetivos incluye instalaciones en Qatar, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Bahrein y Kuwait.

Voceros del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas dejaron en claro que la respuesta ante la operación "Rugido del León" no se hará esperar. "Cualquiera que ayude a Israel será nuestro objetivo", aclararon en cuanto al seguimiento de la actividad militar en Medio Oriente.

De acuerdo a las fuentes antes mencionadas, la agencia iraní Mehr dio cuenta del lanzamiento simultáneo de misiles contra las mayores bases estadounidenses. En esa nómina aparecen Al Udeid (Qatar), Al Salem (Kuwait), un objetivo en Bahrein y Al Dhafra (EAU).

"No debemos permitir que este régimen asesino tenga armas nucleares que serían una amenaza para toda la humanidad", advirtió Netanyahu. A continuación, aseveró: "Nuestra acción conjunta creará las condiciones para que el valiete pueblo iraní se haga cargo de su destino".