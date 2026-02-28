Flopa Suksdorf y Emilia Cersofio relanzan PROYECTO BRRRLAK!

En la redacción de UNO, Emilia Cersofio y Flopa Suksdorf presentaron una nueva edición de PROYECTO BRRRLAK!, el taller presencial que coordinan y que invita a habitar la voz desde la improvisación, el cuerpo y el ensamble como eje del proceso creativo.

Durante la visita, detallaron el enfoque del espacio y la propuesta de trabajo que volverá a ponerse en marcha en marzo en La Vieja Usina. El centro cultural volverá a alojar la experiencia desde el miércoles 11 de marzo a las 18, en la sala Verónica Kuttel. Los encuentros serán semanales, los miércoles de 18 a 20, durante cuatro meses. La actividad es arancelada y la convocatoria permanece abierta hasta el viernes 6 de marzo. Consultas e inscripción: [email protected] . El proceso culminará con el concierto abierto al público Experiencia BRRRLAK!, en julio, donde el grupo compartirá el material trabajado.

Flopa Suksdorf y Emilia Cersofio

Ambas son consideradas entre las mejores músicas de la ciudad de Paraná, no solo por su trayectoria sino por su presencia en la escena y su compromiso con la creación colectiva. Emilia Cersofio es una destacada música, cantante, compositora y bajista de Paraná, reconocida en el rock.

Flopa, por su parte, construyó un recorrido sólido como intérprete. Técnica precisa, voz potente y un timbre asociado a la tradición de la música negra marcan su perfil artístico. Sus presentaciones en vivo la consolidaron como una cantante convocada por músicos dedicados al jazz, el blues y el funk en toda la región. Esa experiencia escénica y ese dominio vocal nutren hoy la propuesta pedagógica de BRRRLAK!.

Para las coordinadoras, la improvisación no es un recurso accesorio sino una forma de estar en la música. “Improvisar es trazar un sendero y empezar a recorrerlo sin saber del todo a dónde va a terminar”, explicaron a UNO. En ese gesto aparece la creación en el aquí y ahora, la composición espontánea y el juego como motor.

En la escena musical predominan muchas veces los arreglos cerrados y las estructuras fijas. El taller propone abrir ese esquema sin abandonar el trabajo técnico. “Hay consignas, hay herramientas, hay entrenamiento. No es solamente hacer lo que se siente”, aclararon. La improvisación convive con momentos más estructurados y con una base que permite que lo que surge tenga sostén. El desafío consiste en habilitar que cada persona, con su propuesta y su riesgo, pueda influir en el rumbo del grupo. “Cada aporte conduce hacia un lado u otro. Nosotras guiamos, pero el grupo construye”. En ese intercambio, la comunicación se vuelve central: escuchar, responder, esperar, intervenir.

Un encuentro de voces

Uno de los ejes del taller es el ensamble. Voces que no se conocen comienzan a dialogar desde la escucha, el cuerpo y la energía compartida. En ese intercambio aparecen hallazgos que no estaban previstos y que modifican el recorrido inicial.

Emilia y Flopa se conocen desde hace casi dos décadas. Se cruzaron en los primeros proyectos musicales en Paraná, compartieron escenarios, intercambiaron clases y sostuvieron una amistad que se consolidó con el tiempo. Incluso descubrieron que crecieron a pocas cuadras de distancia y que sus familias ya habían compartido vínculos en el pasado. Esa historia común se traduce hoy en una coordinación fluida, donde la comunicación no verbal ocupa un lugar central.

“Tenemos un plan, pero muchas veces sucede algo en el momento que nos sorprende y decidimos ir hacia ahí”, explicaron. La lectura del grupo y la confianza entre ambas permiten ajustar consignas y potenciar lo que emerge. La improvisación también implica tomar decisiones en tiempo real y fortalecer aquello que aparece de manera inesperada. El taller trabaja con consignas que estimulan la creatividad: textos que surgen a partir de emociones, ejercicios sin contacto visual para profundizar la escucha interna, dinámicas donde la iluminación o el movimiento modifican el resultado sonoro. La voz no se piensa aislada sino integrada al cuerpo y al espacio.

Flopa Suksdorf y Emilia Cersofio (2)

El concierto final

El recorrido de cuatro meses desemboca en un concierto que funciona como parte esencial del proceso. “No es lo mismo improvisar en la sala que hacerlo frente a un público. Hay una responsabilidad y una exposición distintas”.

En esa instancia se combinan composiciones creadas durante el taller con momentos de improvisación en vivo. El público presencia cómo se construye la música en ese mismo instante. No se trata de una presentación cerrada sino de una experiencia que invita a observar el proceso creativo, con sus decisiones y riesgos.

La producción del concierto se organiza en equipo. El grupo asume tareas vinculadas al vestuario, la puesta y la logística general. Las coordinadoras acompañan y ordenan, pero el montaje se construye de manera colectiva. Además del trabajo sonoro, el taller incorpora ejercicios corporales, propuestas con iluminación y dinámicas que integran movimiento y voz como una misma herramienta expresiva. El concierto tiene su propia narrativa. Hay momentos de composición espontánea, intervenciones sobre canciones populares que se integran a las improvisaciones y escenas donde el cuerpo adquiere protagonismo. Todo lo entrenado durante los meses previos encuentra allí su síntesis.

La convocatoria está dirigida a personas interesadas en explorar su voz, sin necesidad de experiencia previa. “No es requisito tener formación musical. Sí es importante tener ganas y algún vínculo con la propia voz”, explicaron.

Cantar en la intimidad del hogar, sentir curiosidad por lo que puede surgir al probar distintos registros o buscar un espacio para animarse en grupo son puntos de partida válidos. El taller se plantea como un entrenamiento progresivo, donde cada participante avanza según su proceso y encuentra herramientas para afinar, proyectar y confiar.

El compromiso con la asistencia es uno de los acuerdos centrales. La construcción requiere presencia y disposición para atravesar tanto los momentos de mayor seguridad como aquellos en los que aparecen dudas. La experiencia se apoya en la constancia y en la responsabilidad.

Lo que deja la experiencia

El taller propone instancias en las que cada integrante trabaja en su propio recorrido y otras donde la interacción es constante. Esa alternancia fortalece la autonomía y, al mismo tiempo, la pertenencia. “Cada persona ya trae algo propio y el taller ayuda a que eso se abra y se comparta”, señalaron. La propuesta combina profundidad y juego. El compromiso se entiende como presencia y responsabilidad, no como rigidez. La invitación es experimentar, asumir riesgos y construir comunidad a través de la voz.

Flopa Suksdorf y Emilia Cersofio sostienen esa apuesta con una energía que atraviesa cada instancia del proceso. Ensayan, gestionan, convocan y vuelven a empezar. La constancia y la determinación que imprimen en cada iniciativa dan cuenta de una forma de trabajar en la ciudad: con esfuerzo, con compromiso y con la certeza de que el encuentro cultural se construye entre todos.