La parroquia Cristo Peregrino organizó un viaje a San Nicolás para juntar fondos y edificar más aulas

La comunidad de la parroquia Cristo Peregrino impulsa acciones y campañas para ampliar los espacios donde se dicta catequesis, ya que aumentó la concurrencia

La comunidad de la parroquia Parroquia Cristo Peregrino y Santo Domingo de Guzmán, situada en el barrio San Agustín, en Paraná, vive días de entusiasmo, compromiso y profunda fe. Con la convicción de que “entre todos y con la ayuda de Dios” los sueños se construyen paso a paso, el pasado 2 de marzo comenzaron las obras para levantar nuevas aulas destinadas a la catequesis, una necesidad que nació del crecimiento sostenido de niños y familias que se acercan a la vida parroquial.

El párroco Leandro Bonnin lo expresó con claridad en sus redes: la construcción ya está en marcha y ahora es tiempo de acompañar el proyecto con gestos concretos de solidaridad. Porque cuando una comunidad crece, los espacios también deben crecer.

Entre las distintas acciones para recaudar fondos, hay una que late con especial fuerza: la peregrinación al Santuario de la Virgen de San Nicolás. No será simplemente un viaje. Será, como lo definen desde la organización, una experiencia espiritual compartida.

Proyecto Aulas Parroquia Cristo Peregrino El proyecto para ampliar las aulas en la Parroquia Cristo Peregrino ya está en marcha

Detalles del viaje

Julia Romero, catequista desde hace cinco años y una de las impulsoras de la iniciativa, explicó a UNO que la propuesta nace desde el corazón de la parroquia y está abierta a toda la ciudad. La salida será en la madrugada del sábado 14, alrededor de las 4, con regreso previsto cerca de las 22 del mismo día.

“Desde que subimos al colectivo comenzamos a peregrinar”, contó Julia. No se trata de una caminata física hasta la basílica, como muchos suelen imaginar cuando escuchan la palabra peregrinación, sino de un camino interior. Durante el trayecto habrá momentos de oración, reflexiones marianas y acompañamiento espiritual permanente del sacerdote. La intención es llegar al Santuario predispuestos, en silencio y recogimiento, para vivir la misa y la experiencia con profundidad.

El destino principal será el Santuario de la Virgen de San Nicolás, en la provincia de Buenos Aires, y luego el grupo visitará en Rosario el Monumento a la Bandera y la costanera, sumando también un momento de encuentro con la historia y el paisaje.

El costo del viaje es de 65.000 pesos, con posibilidad de reservar el lugar para participar de esta peregrinación mediante una seña de 15.000 pesos y cancelar el saldo pendiente antes del 10 de marzo. Las reservas y consultas se pueden hacer mediante Whatsapp al 343-5352613 (Julia)-

El viaje incluye desayuno y una colación al mediodía, aunque cada peregrino puede llevar lo que necesite para la jornada. La invitación es amplia: pueden participar personas de todas las edades que deseen sumarse desde Paraná y zonas cercanas. “Puede participar gente de todas las edades . Hemos recibido consultas de personas de otras provincias que también van a acompañarnos”, sostuvo Julia.

Santuario de San Nicolás La parroquia Cristo Peregrino organiza un viaje al Santuario de San Nicolás

Asimismo, aclaró: “La idea es que vayan con ropa cómoda, debido a que después nos vamos a acercar después al Monumento de la Bandera para conocer parte de nuestra historia también y lo importancia de este lugar, que además está cerca de la Costanera y pueden aprovechar a hacer un paseíto por la zona hasta la hora de regresar, que más o menos será a las 19 o 19.30, para estar llegando a las 22 de vuelta a nuestra ciudad”.

Más chicos, más aulas en la parroquia Cristo Peregrino

El trasfondo de esta peregrinación es profundamente esperanzador: la catequesis creció. Hay más niños, más familias comprometidas y más demanda de espacios adecuados. “Es muy hermoso vivirlo”, compartió Julia con emoción. Ella misma es testimonio del camino comunitario: recibió los sacramentos en la parroquia Cristo Peregrino, luego acompañó a sus hijas y más tarde, junto a su esposo, aceptó el desafío de ser catequista. “Uno recibe mucho más de lo que da”, afirmó.

Hoy los salones resultan pequeños para la cantidad de chicos que participan. Por eso, la construcción de nuevas aulas no sólo permitirá mejorar la enseñanza catequística, sino también proyectar otras actividades pastorales a futuro. La parroquia, ubicada en la zona de San Agustín pero con llegada a varios barrios, como Paraná XVI, Anacleto Medina, Paraná XIII, es un punto de referencia espiritual para cientos de familias.

Proyecto Aulas Cristo Peregrino

En este marco, Julia invitó a acercarse no sólo por la actividad de la catequesis. “Hay muchas actividades en la parroquia destinadas a personas de distintas edades. Hay grupos de jóvenes, grupos de oración, grupos de adoración, en distintos días y horarios. Están todos invitados”, dijo.

Una cruzada que une

La peregrinación se suma a otras acciones solidarias que forman parte de esta cruzada comunitaria: la venta de bonos contribución con cuatro números y el sorteo previsto para fines de marzo, donaciones por transferencia o en efectivo, y la difusión permanente del proyecto.

Pero más allá de los números, lo que conmueve es la dimensión humana. Jóvenes que venden bonos a la salida de misa. Catequistas que organizan viajes. Familias que colaboran como pueden. Un sacerdote que anima y guía. Una comunidad que no espera soluciones externas, sino que se organiza para construirlas.

Las nuevas aulas serán, en definitiva, más que paredes y techos. Serán lugar de encuentro, aprendizaje y contención.

En tiempos donde muchas noticias hablan de divisiones y dificultades, esta historia habla de algo distinto: de vecinos que se unen por un objetivo común, de niños que llenan de vida los salones y de una fe que se transforma en acción concreta.