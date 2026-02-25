Uno Entre Rios | Ovación | Paraná

Paraná se prepara para vivir la tradicional "Doble Vuelta del 8"

El sábado se desarrollará en las costas de la playa del Paraná Rowing Club la competencia de remo. Participarán embarcaciones de diferentes puntos.

25 de febrero 2026 · 21:45hs
El remo nuevamente será epicentro en el Paraná Rowing Club.

Prensa Rowing.

El remo nuevamente será epicentro en el Paraná Rowing Club.

El río Paraná volverá a convertirse este sábado 28 de febrero en el gran protagonista del deporte regional con la disputa de una nueva edición de la tradicional “Doble Vuelta del 8”, una de las regatas más emblemáticas y exigentes del calendario náutico. La competencia se pondrá en marcha a las 17 horas y promete convocar a deportistas, familias y amantes del remo en un marco natural incomparable.

Organizada por la Subcomisión de Remo del Paraná Rowing Club, la prueba recorrerá 18,5 kilómetros sobre el cauce del río, en un trazado que combina estrategia, resistencia física y dominio técnico. Como cada año, la invitación está abierta no solo a socios y socias de la institución, sino también a toda la comunidad paranaense que desee acercarse a la Playa del Club para acompañar y alentar a los competidores.

querido evan hansen suma una nueva funcion de verano en parana

"Querido Evan Hansen" suma una nueva función de verano en Paraná

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos se presentará este sábado a las 20 horas en La Vieja Usina 

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos ofrece un concierto gratuito este sábado en Paraná

Una regata en Paraná con historia y prestigio

La “Doble Vuelta del 8” no es una competencia más dentro del calendario. Con décadas de trayectoria, se ha consolidado como un clásico del verano entrerriano y como una de las pruebas de mayor tradición en la región litoral.

El nombre de la regata responde al particular recorrido que dibuja una suerte de “8” sobre el río, exigiendo a las tripulaciones cambios de ritmo, maniobras precisas y una administración inteligente del esfuerzo. El Paraná, con sus corrientes variables y su amplitud, representa tanto un desafío técnico como un escenario de belleza inigualable.

En cada edición, la prueba se transforma en una verdadera fiesta del remo, donde la competencia convive con el espíritu de camaradería que caracteriza a este deporte.

Participación regional y nivel nacional

La regata forma parte del calendario oficial fijado por la Asociación Argentina de Remeros Aficionados (AARA), lo que le otorga un carácter nacional y la posiciona como una cita clave para clubes y deportistas de todo el país.

Para esta edición se espera la presencia de tripulaciones provenientes de:

  • Tigre

  • Rosario

  • Corrientes

  • Distintos puntos de Entre Ríos

  • Santa Fe

  • Córdoba

La diversidad geográfica de los participantes no solo eleva el nivel competitivo, sino que también fortalece el intercambio deportivo y humano entre instituciones, reafirmando el crecimiento sostenido del remo argentino.

Paraná, en este contexto, continúa consolidándose como una plaza estratégica para el desarrollo de la disciplina, tanto por sus condiciones naturales como por la infraestructura y la tradición de sus clubes.

Paraná doble Rowing
Noticias relacionadas
Plan criminalPlan para asesinar a un juez, un fiscal y un ministro: piden régimen de “alto riesgo” para Airaldi

La Justicia Federal evalúa trasladar a Airaldi a un régimen de alto riesgo en Ezeiza

despues de mas de dos decadas, arbol regresa a parana

Después de más de dos décadas, Árbol regresa a Paraná

invitan a una nueva funcion de cine bajo las estrellas en parana

Invitan a una nueva función de Cine bajo las Estrellas en Paraná

el regreso de palito ortega a parana

El regreso de Palito Ortega a Paraná

Ver comentarios

Lo último

Vélez y Riestra no se sacaron diferencias en Liniers

Vélez y Riestra no se sacaron diferencias en Liniers

Quini 6: dos apostadores ganaron más de $1.000 millones en La Segunda

Quini 6: dos apostadores ganaron más de $1.000 millones en La Segunda

Paraná se prepara para vivir la tradicional Doble Vuelta del 8

Paraná se prepara para vivir la tradicional "Doble Vuelta del 8"

Ultimo Momento
Vélez y Riestra no se sacaron diferencias en Liniers

Vélez y Riestra no se sacaron diferencias en Liniers

Quini 6: dos apostadores ganaron más de $1.000 millones en La Segunda

Quini 6: dos apostadores ganaron más de $1.000 millones en La Segunda

Paraná se prepara para vivir la tradicional Doble Vuelta del 8

Paraná se prepara para vivir la tradicional "Doble Vuelta del 8"

Estudiantes ganó en el debut de Alexander Medina

Estudiantes ganó en el debut de Alexander Medina

Pilay culmina la primera etapa de Paseo del Molino con una nueva entrega

Pilay culmina la primera etapa de Paseo del Molino con una nueva entrega

Policiales
Presunto plan para matar a juez, fiscal y ministro: La actitud de Celis fue valiente, dijo su abogado

Presunto plan para matar a juez, fiscal y ministro: "La actitud de Celis fue valiente", dijo su abogado

La Justicia Federal evalúa trasladar a Airaldi a un régimen de alto riesgo en Ezeiza

La Justicia Federal evalúa trasladar a Airaldi a un régimen de alto riesgo en Ezeiza

Dolor: el motociclista fallecido en la Ruta 23 era un conocido enfermero de Chajarí y Ubajay

Dolor: el motociclista fallecido en la Ruta 23 era un conocido enfermero de Chajarí y Ubajay

Ruta 23: un motociclista chocó un perro, sufrió heridas graves y murió

Ruta 23: un motociclista chocó un perro, sufrió heridas graves y murió

Autovía 14: volcó una camioneta que remolcaba un tráiler

Autovía 14: volcó una camioneta que remolcaba un tráiler

Ovación
Tras el golpe, la Selección Argentina respondió con autoridad en Montería

Tras el golpe, la Selección Argentina respondió con autoridad en Montería

Paraná se prepara para vivir la tradicional Doble Vuelta del 8

Paraná se prepara para vivir la tradicional "Doble Vuelta del 8"

Vélez y Riestra no se sacaron diferencias en Liniers

Vélez y Riestra no se sacaron diferencias en Liniers

Estudiantes ganó en el debut de Alexander Medina

Estudiantes ganó en el debut de Alexander Medina

Rosario Central dio vuelta la historia y superó a Gimnasia y Esgrima La Plata

Rosario Central dio vuelta la historia y superó a Gimnasia y Esgrima La Plata

La provincia
Paritaria: el Gobierno de Entre Ríos volvió a convocar a los gremios docentes para el lunes

Paritaria: el Gobierno de Entre Ríos volvió a convocar a los gremios docentes para el lunes

Vandalismo en el Cementerio de La Paz: rompieron placas

Vandalismo en el Cementerio de La Paz: rompieron placas

APS solicitó urgente audiencia de negociación salarial con el Municipio

APS solicitó urgente audiencia de negociación salarial con el Municipio

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos ofrece un concierto gratuito este sábado en Paraná

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos ofrece un concierto gratuito este sábado en Paraná

En marzo comenzará la campaña de vacunación antigripal 

En marzo comenzará la campaña de vacunación antigripal 

Dejanos tu comentario