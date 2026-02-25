Paraná se prepara para vivir la tradicional "Doble Vuelta del 8"

El sábado se desarrollará en las costas de la playa del Paraná Rowing Club la competencia de remo. Participarán embarcaciones de diferentes puntos.

El río Paraná volverá a convertirse este sábado 28 de febrero en el gran protagonista del deporte regional con la disputa de una nueva edición de la tradicional “Doble Vuelta del 8” , una de las regatas más emblemáticas y exigentes del calendario náutico. La competencia se pondrá en marcha a las 17 horas y promete convocar a deportistas, familias y amantes del remo en un marco natural incomparable.

Organizada por la Subcomisión de Remo del Paraná Rowing Club, la prueba recorrerá 18,5 kilómetros sobre el cauce del río, en un trazado que combina estrategia, resistencia física y dominio técnico. Como cada año, la invitación está abierta no solo a socios y socias de la institución, sino también a toda la comunidad paranaense que desee acercarse a la Playa del Club para acompañar y alentar a los competidores.

Una regata en Paraná con historia y prestigio

La “Doble Vuelta del 8” no es una competencia más dentro del calendario. Con décadas de trayectoria, se ha consolidado como un clásico del verano entrerriano y como una de las pruebas de mayor tradición en la región litoral.

El nombre de la regata responde al particular recorrido que dibuja una suerte de “8” sobre el río, exigiendo a las tripulaciones cambios de ritmo, maniobras precisas y una administración inteligente del esfuerzo. El Paraná, con sus corrientes variables y su amplitud, representa tanto un desafío técnico como un escenario de belleza inigualable.

En cada edición, la prueba se transforma en una verdadera fiesta del remo, donde la competencia convive con el espíritu de camaradería que caracteriza a este deporte.

Participación regional y nivel nacional

La regata forma parte del calendario oficial fijado por la Asociación Argentina de Remeros Aficionados (AARA), lo que le otorga un carácter nacional y la posiciona como una cita clave para clubes y deportistas de todo el país.

Para esta edición se espera la presencia de tripulaciones provenientes de:

Tigre

Rosario

Corrientes

Distintos puntos de Entre Ríos

Santa Fe

Córdoba

La diversidad geográfica de los participantes no solo eleva el nivel competitivo, sino que también fortalece el intercambio deportivo y humano entre instituciones, reafirmando el crecimiento sostenido del remo argentino.

Paraná, en este contexto, continúa consolidándose como una plaza estratégica para el desarrollo de la disciplina, tanto por sus condiciones naturales como por la infraestructura y la tradición de sus clubes.