Boca, con el regreso de Leandro Paredes, recibe a Gimnasia (M) en La Bombonera

Boca lleva tres partidos de liga sin ganar y buscará cortar la racha contra Gimnasia de Mendoza, que quiere dar el batacazo en La Bombonera.

28 de febrero 2026 · 10:20hs
Adam Bareiro marcó en su presetanción en Boca.

Adam Bareiro marcó en su presetanción en Boca.

Boca y Gimnasia de Mendoza jugarán este sábado desde las 17.45 en La Bombonera, por la fecha 8 del Torneo Apertura. El Xeneize lleva tres partidos de liga sin ganar y buscará cortar la racha contra el Lobo, que quiere dar un volantazo para no seguirse complicando en los promedios.

El triunfo por 2 a 0 frente a Gimnasia de Chivilcoy por Copa Argentina le dio un respiro al cuestionado cuadro de la Ribera, que venía de irse silbado en su propia cancha tras dos amargos empates sin goles ante Platense y Racing. Ahora, nuevamente ante su gente, intentará rectificar la imagen y sumar de a tres.

Fuera de los puestos de playoffs de la Zona A (marcha 9° con ocho unidades) y 15° en la tabla anual, el elenco dirigido por Claudio Úbeda tiene el objetivo de volver a las plazas de clasificación para no enredar su pase a la siguiente ronda más adelante.

En cuanto al equipo, las principales novedades son el regreso de Leandro Paredes tras su lesión y la primera titularidad en La Bombonera para Adam Bareiro, que será de la partida en la delantera junto a Miguel Merentiel y Lucas Janson, que se ganó el lugar tras un gran rendimiento contra Gimnasia de Chivilcoy. Edinson Cavani y Ángel Romero serán bajas por diferentes lesiones.

Adam Bareiro marcó en su presetanción en Boca.

Adam Bareiro marcó en su presetanción en Boca.

Por su parte, Gimnasia viene de igualar 1 a 1 con Independiente con un golazo de Santiago Rodríguez. Ubicado en el decimotercer puesto con siete unidades, el Mensana buscará volver a la senda de la victoria tras dos derrotas contra su homónimo de La Plata y Talleres.

La larga ausencia del conjunto mendocino en Primera generó que no haya un vasto historial entre ambos clubes, que no se enfrentan desde 1983 por el Torneo Nacional. La última vez que se vieron las caras fue 1 a 1 en el Estadio Malvinas Argentinas y la más reciente en La Bombonera fue un 2 a 1 para Boca ese mismo año, con goles de Ricardo Gareca y Jorge Domínguez.

Probable formación de Boca

Agustín Marchesin; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Williams Alarcón; Lucas Janson, Adam Bareiro y Miguel Merentiel. DT: Claudio Úbeda.

Probable formación de Gimnasia (M)

Lautaro Petruchi, Franco Saavedra, Imanol González, Ezequiel Muñoz, Luciano Paredes, Facundo Lencioni, Fermín Antonini, Ulises Sánchez, Nicolás Linares, Valentino Simoni y Santiago Rodríguez. DT: Ariel Broggi.

Hora y TV: 17.45 (TNT Sports).

Árbitro: Pablo Dóvalo.

Estadio: La Bombonera.

Boca Gimnasia Leandro Paredes La Bombonera Gimnasia de Mendoza
