Entre Ríos: febrero se despide con altas temperaturas

Tras días de alivio, con un clima casi primaveral, el verano retorna con fuerza a Entre Ríos y elevará el termómetro por encima de los 30 grados

Comienza este sábado un fin de semana donde las altas temperaturas comienzan a hacerse presente de nuevo. Tras días de alivio, con un clima casi primaveral, el verano retorna con fuerza y elevará el termómetro por encima de los 30 grados.

En Paraná, La Paz, Victoria, Nogoyá y Diamante se espera que la mínima sea de 18 grados y la máxima de 30 grados. En la capital y alrededores se esperan posibles chaparrones durante la madrugada y cielo parcialente nublado el resto de la jornada.

En Concordia, Federal, Federación, Feliciano y San Salvador habrá mínima de 18 grados y máxima de 31 grados. En estas ciudades se anuncia un sábado con cielo parcialmente nublado.

En Gualeguaychú, Gualeguay, Concepción del Uruguay y Colón por último, se aguarda por un día mayormente nublado. Las temperaturas serán similares a las de las localidades anteriores, con una mínima de 18 grados y una máxima de 31 grados.