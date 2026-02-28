Uno Entre Rios | La Provincia | Entre Ríos

Entre Ríos: febrero se despide con altas temperaturas

Tras días de alivio, con un clima casi primaveral, el verano retorna con fuerza a Entre Ríos y elevará el termómetro por encima de los 30 grados

28 de febrero 2026 · 09:59hs
Foto UNO/Liliana Bonarrigo

Comienza este sábado un fin de semana donde las altas temperaturas comienzan a hacerse presente de nuevo. Tras días de alivio, con un clima casi primaveral, el verano retorna con fuerza y elevará el termómetro por encima de los 30 grados.

Temperatura

En Paraná, La Paz, Victoria, Nogoyá y Diamante se espera que la mínima sea de 18 grados y la máxima de 30 grados. En la capital y alrededores se esperan posibles chaparrones durante la madrugada y cielo parcialente nublado el resto de la jornada.

el maiz de primera tendria fuerte salto productivo en esta campana

El maíz de primera tendría fuerte salto productivo en esta campaña

Las Buenas Prácticas Lecheras suman valor a los tambos de Entre Ríos.

Las Buenas Prácticas Lecheras suman valor a los tambos de Entre Ríos

En Concordia, Federal, Federación, Feliciano y San Salvador habrá mínima de 18 grados y máxima de 31 grados. En estas ciudades se anuncia un sábado con cielo parcialmente nublado.

En Gualeguaychú, Gualeguay, Concepción del Uruguay y Colón por último, se aguarda por un día mayormente nublado. Las temperaturas serán similares a las de las localidades anteriores, con una mínima de 18 grados y una máxima de 31 grados.

