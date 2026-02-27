La Fiscalía pidió 5 años de cárcel para Juan Ruiz Orrico por la muerte de cuatro trabajadores

El fiscal pidió cinco años de prisión para Juan Ruiz Orrico por el homicidio culposo de cuatro obreros. La pena es más leve de la que pide la querella.

El fiscal pidió cinco años de prisión para Juan Ruiz Orrico por el homicidio culposo de cuatro obreros. La pena es más leve de la que pide la querella.

En el alegato de clausura del juicio que se desarrolla en Concepción del Uruguay , el fiscal Eduardo Santos solicitó cinco años de prisión de cumplimiento efectivo y 10 años de inhabilitación para conducir vehículos para Juan Ruiz Orrico, extitular del Instituto Portuario de Entre Ríos. Además, pidió que, al momento de dictar sentencia, se ordene la inmediata detención del acusado. El pedido de pena es más leve de lo que piden los abogados de las familias de las víctimas.

Orrico está acusado de homicidio culposo agravado por su alto nivel de alcoholemia y la cantidad de víctimas. El hecho ocurrió en la madrugada a la altura del kilómetro 123 de la Ruta 39, entre Caseros y Herrera, en el departamento Uruguay.

Se realizan los alegatos finales en el juicio contra Juan Ruiz Orrico por la muerte de cuatro obreros

Según la investigación, alrededor de las 4:30 de la mañana, Orrico conducía un Volkswagen Passat oficial con 1,59 gramos de alcohol en sangre y a 150 kilómetros por hora, cuando embistió de frente un Chevrolet Corsa en el que viajaban cuatro obreros del frigorífico Fadel de Pronunciamiento: Leonardo Almada (33), Axel Rossi (23) y los hermanos Lucas y Brian Izaguirre (26 y 32), quienes fallecieron en el acto. Cinco días después del choque, Orrico fue desplazado de su cargo.

Jovenes fallecidos ruta 39.jpg

La querella pide 6 años de cárcel

El querellante Mario Arcusin desarrolla su alegato de cierre y reitera que Orrico debe ser condenado a seis años de cárcel de cumplimiento efectivo. Su opinión es acompañada por el abogado Leandro Rosatti, quien representa a la familia de Axel Rossi.

El cierre del debate se desarrolla en la sala del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concepción del Uruguay, presidido por el vocal Darío Crespo.