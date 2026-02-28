Uno Entre Rios | La Provincia | Paraná

Paraná: seis pacientes accederán a trasplantes gracias a nueva ablación de órganos

Dos de los beneficiados están en esa condición. Otros cuatro pacientes también serán trasplantados

28 de febrero 2026 · 11:56hs
Una ablación de órganos efectuada en las últimas horas en Paraná favorecerá a seis pacientes. De acuerdo a la información oficial, el operativo se llevó adelante en el hospital San Martín.

Gracias al procedimiento, se podrán llevar adelante un trasplante cardíaco, uno bipulmonar, dos de córnea y dos renales.

De acuerdo a lo consignado por fuentes sanitarias, dos de los beneficiados estaban en lista de emergencia nacional.

Dejanos tu comentario