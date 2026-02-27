Uno Entre Rios | La Provincia | taller

Emotiva despedida en el taller de ERSA para un trabajador histórico

Se jubiló Jorge Fischer tras 40 años como mecánico de colectivos. Su familia le preparó un homenaje este viernes a la salida del taller.

27 de febrero 2026
En el taller de ERSA, en la zona de calles 3 de Febrero y Churruarín de Paraná, no fue un viernes más. Entre herramientas, motores y el olor inconfundible a gasoil, hubo abrazos, aplausos y alguna lágrima inevitable. Después de 40 años dedicados a la reparación de colectivos, Jorge Fischer colgó las herramientas y se jubiló, rodeado de sus compañeros y su familia.

A los 67 años, cerró una etapa que comenzó en enero de 1986, cuando ingresó a trabajar en Transporte Urquiza. Lo hizo en el mismo galpón donde, cuatro décadas después, terminó su carrera. El destino quiso que su historia laboral tuviera forma de círculo perfecto.

“Gracias a Dios, volví al galpón donde me inicié. Hace 20 años estábamos acá, y el destino me trajo nuevamente a donde vine el primer día a trabajar, en 1986”, expresó con emoción, mientras recorría con la mirada cada rincón del taller que fue su segunda casa.

Cuatro décadas entre motores y cambios de empresa

La historia laboral de Fischer es también la historia del transporte urbano en Paraná. Ingresó a Transporte Urquiza en 1986, cuando el taller funcionaba en ese mismo predio. Con el paso de los años, la empresa presentó quiebra y los trabajadores pasaron a Transporte La Victoria, cuyo taller estaba ubicado a media cuadra de Churruarín.

Más tarde llegó el turno de ERSA, que absorbió el servicio y mantuvo a muchos de los empleados. Durante ese tiempo, el taller funcionó en distintas ubicaciones. Sin embargo, hace pocos meses, el personal regresó al galpón original. Para Jorge, no fue un dato menor: fue volver al punto de partida.

Allí pasó sus últimos días de trabajo, afinando motores, revisando frenos, cambiando piezas y, sobre todo, transmitiendo experiencia a las nuevas generaciones de mecánicos.

Una vida de trabajo desde joven

Antes de convertirse en mecánico de colectivos, Fischer ya conocía el valor del esfuerzo. De joven trabajó en el campo, donde aprendió la disciplina y el sacrificio que marcan el ritmo de las tareas rurales. También fue empleado en la tradicional estación de servicio de Cinco Esquinas, otro punto emblemático de la ciudad.

Cada etapa dejó su huella, pero fue en los talleres donde encontró su lugar definitivo.

El reconocimiento de sus compañeros del taller

La despedida no fue un simple saludo. En el taller se respiraba respeto y cariño. Compañeros de distintas generaciones se acercaron a abrazarlo, a agradecerle consejos y a destacar su compromiso.

Durante años fue referencia obligada ante cualquier problema mecánico complejo. Su experiencia, acumulada a lo largo de cuatro décadas, lo convirtió en un hombre de consulta permanente. “Preguntale a Jorge”, era una frase habitual cuando surgía una dificultad en el galpón.

El homenaje incluyó palabras sentidas, aplausos cerrados y el acompañamiento de su familia, que vivió de cerca cada jornada, cada guardia y cada hora extra.

El cierre de una etapa

Jorge Fischer se va con la tranquilidad de haber cumplido. De haber empezado desde abajo y haber sostenido, con constancia, una carrera marcada por el trabajo honesto. Su historia no es solo la de un mecánico que se jubila: es la de un trabajador que atravesó cambios de empresas, crisis y mudanzas de taller sin perder el compromiso.

Se va del galpón donde empezó. El mismo techo, las mismas paredes —quizás con otras máquinas y otros compañeros—, pero con la misma esencia. Cuatro décadas después, el círculo se cerró.

Entre motores que seguirán encendiéndose cada madrugada y colectivos que recorrerán las calles de Paraná, quedará también la marca invisible de quienes, como él, hicieron posible que todo funcione.

