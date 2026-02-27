Este fin de semana se disputa un Sudamericano de Seniors en Federación

Desde el 27 de febrero hasta el 1ro de marzo se lleva a cabo un Campeonato Sudamericano de Seniors que cuenta con 45 equipos participantes.

Desde este viernes hasta el 1° de marzo, la ciudad de Federación es sede del campeonato que reune delegaciones de cinco países. Barranqueros, de Paraná, compite en la categoría +47 y representa a la capital entrerriana junto a otros equipos.

En diálogo con UNO , protagonistas y organizadores palpitaron lo que será una nueva edición del Sudamericano de fútbol seniors, un evento que con el paso de los años dejó de ser solo un torneo para convertirse en un verdadero espacio de encuentro, intercambio cultural y construcción de lazos que trascienden la cancha.

La cita será en distintos estadios de Federación, con la participación de equipos de Chile, Uruguay, Paraguay, Costa Rica y Argentina. Se disputará en las categorías +40, +47, +55, +60 y +65 en un contexto que promete reunir a alrededor de 1.600 personas alojadas en la ciudad, sin contar a familiares que acompañan a las delegaciones y que también forman parte de la experiencia.

barranqueros sudamericano seniors 2

La historia de este certamen explica su crecimiento sostenido. El primer torneo, en 2013, contó con apenas seis equipos. Un año más tarde ya eran diez; en 2015 la cifra ascendió a 16 y en 2016 alcanzó las 24 delegaciones. En 2017 participaron 30 equipos y en 2018 fueron 36 instituciones. El salto internacional llegó en 2019 con el primer Sudamericano en Mendoza, que reunió a 18 participantes. La consolidación definitiva se dio en 2020, cuando Federación recibió a 32 equipos, y en 2021 se marcó un récord histórico: 52 delegaciones en Entre Ríos y 56 en Mendoza. Hoy, con un promedio cercano a 45 planteles por edición, el evento se afianza como una referencia del fútbol amateur senior en la región y como un punto de encuentro para cientos de jugadores que sostienen la pasión intacta.

“Somos una empresa que hace quince años que organizamos estos torneos. Venimos de hacer el Sudamericano anterior en Mendoza y ahora, por primera vez con el sello sudamericano, lo realizamos en nuestra provincia”, explicó Antonio Luna, parte de la organización. Y agregó: “Vienen equipos por primera vez a Federación desde Costa Rica, Uruguay, Paraguay, Chile y de todo el país. La idea es integrar y contener a todos los seniors dentro de la competencia”.

El impacto no es solo deportivo. Federación, con su perfil turístico, sus termas y el parque acuático, se convierte en un punto de atracción para familias enteras. “Hay delegaciones que llegaron con más de cincuenta personas, entre jugadores, mujeres y chicos. Eso también genera movimiento y le da un marco especial al torneo”, señaló Luna. La ciudad se prepara así para un fin de semana largo en el que el fútbol será excusa, pero no único protagonista.

Entre los representantes entrerrianos estará la Asociación Deportiva Barranqueros, de Paraná, que competirá en la categoría +47. El equipo integra la Zona C y debutará hoy a las 11.40 ante Jorge Newbery; este mismo día, a las 15.40, enfrentará a Irigoyen de Apóstoles. El objetivo inmediato será avanzar de fase, aunque el desafío mayor es sostener el espíritu que los identifica desde su creación.

barranqueros sudamericano seniors 3

Barranqueros nació hace nueve años como una agrupación de amigos que comparten el amor por el fútbol amateur. Desde entonces han viajado por distintos puntos del país y participado en numerosos campeonatos. “Elegimos el nombre por el Parque Urquiza y las barrancas que representan los paisajes de Paraná. Queríamos algo que nos identifique y que no sea el típico nombre europeo. Barranqueros representa lo nuestro”, contó Carlos Sayes.

La preparación no quedó librada al azar. “Hicimos amistosos una, dos y hasta tres veces por semana. Algunos entrenan en gimnasio, otros con profesores aparte. Siempre tratamos de resaltar lo deportivo y lo físico para llegar de la mejor manera”, explicó. Y aunque reconoce que en estas edades el resultado no lo es todo, dejó en claro el espíritu competitivo: “Cuando uno entra a la cancha quiere ganar siempre”.

Uno de los aspectos más valorados por los jugadores es la posibilidad de medirse con futbolistas que tuvieron trayectoria profesional. “Nos hemos encontrado con jugadores que disputaron Copa Libertadores o hasta Mundiales. Para nosotros, que somos completamente amateurs, es algo hermoso. Además, tienen una humildad terrible”, relató Sayes, quien remarcó que esos cruces quedan como anécdotas imborrables y como historias que luego se comparten en cada tercer tiempo.

Por otra parte, Daniel Flores invitó a quienes dudan a animarse a participar: “Es muy lindo torneo. Te hacés de amigos, conocés mucha gente y la pasás muy bien con tus compañeros. Es una experiencia que vale la pena vivir”. La invitación no es solo deportiva, sino también humana: sumarse implica volver a vestirse de jugador, reencontrarse con la competencia y sostener la pasión a pesar del paso del tiempo.

barranqueros sudamericano seniors 1

En la misma línea, Alejandro Gonzáles puso el foco en el valor social del deporte: “Después de los cuarenta se juega más relajado. Siempre querés ganar, pero la competencia es sana. El deporte acerca a la familia y mantiene vínculos que nunca se tienen que romper”. En un contexto donde las obligaciones laborales y familiares suelen ganar terreno, el fútbol senior aparece como un espacio de pertenencia.

Para Oscar Flores, las expectativas pasan por disfrutar sin perder de vista el compromiso: “Lo más lindo es conocer gente de todos lados. Lo deportivo se puede dar o no, pero la idea es pasarla bien y disfrutar este Sudamericano”. Esa mezcla de responsabilidad y camaradería define el espíritu del torneo.

Con ese marco, Federación se prepara para vivir tres jornadas intensas, con múltiples partidos en simultáneo y la energía propia de un certamen internacional. Más allá de los resultados y de quién levante la copa en cada categoría, el Sudamericano senior reafirma que el fútbol no tiene fecha de vencimiento. Es pasión, encuentro, identidad y memoria compartida. Y mientras las piernas respondan y la pelota siga rodando, habrá una excusa perfecta para reunirse, competir y celebrar el deporte en su versión más genuina.