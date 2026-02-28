Capibaras XV buscará su segunda victoria en el Súper Rugby Américas Con los paranaenses Correa, Villagrán, Rossetto, Heit y Cipriani como titulares, en Santa Fe Capibaras XV recibirá desde las 18.30 a Cobras de Brasil. 28 de febrero 2026 · 08:33hs

Prensa Capibaras XV Representantes de Capibaras XV, Cobras y dirigentes durante la presentación del encuentro.

Luego de su debut triunfal ante el campeón Peñarol, Capibaras XV tendrá este sábado su segunda presentación en el Súper Rugby Américas. En la cancha de Santa Fe RC y con presencia paranaense desde el kick off, la franquicia del Litoral se medirá desde las 18.30 con Cobras de Brasil. Este duelo será arbitrado por Simón Larrubia.

Con respecto a su primera presentación, el head coah Nicolás Galatro dispuso de cinco modificaciones: Lisandro Dipierri por Enzo Avaca, Felipe Villagrán por Jerónimo Gómez Vara, Ignacio Dogliani por Juan Baronio, Lautaro Cipriani por Gino Dicapua y Francisco Lluch por Tomás Sigura.

Formarán parte de los 23 por primera vez Ignacio Orsetti y Bautista Grenón. De esta manera, Capibaras XV formará con Diego Correa, Manuel Cuneo, Dipierri, Lorenzo Colidio, Lucas Bur, Ignacio Gandini, Villagrán, Manuel Bernstein; Alejo Sugasti, Dogliani; Franco Rossetto, Guido Chesini, Bruno Heit, Cipriani y Lluch. En el banco de suplentes estarán Federico Cescut, Juan Ignacio Rodríguez, Ignacio Orsetti, Bautista Grenón, Jerónimo Gómez Vara, Juan Lovell, Juan Bautista Baronio y Bautista Estellés. También por el Súper Rugby Américas El resto de los partidos de la segunda fecha será Selknam-Yacaré (a las 15) y Pampas-Dogos (a las 20.30). Peñarol-Tarucas jugaban este viernes.