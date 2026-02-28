Uno Entre Rios | Ovación | Capibaras XV

Capibaras XV buscará su segunda victoria en el Súper Rugby Américas

Con los paranaenses Correa, Villagrán, Rossetto, Heit y Cipriani como titulares, en Santa Fe Capibaras XV recibirá desde las 18.30 a Cobras de Brasil.

28 de febrero 2026 · 08:33hs
Representantes de Capibaras XV

Prensa Capibaras XV

Representantes de Capibaras XV, Cobras y dirigentes durante la presentación del encuentro.

Luego de su debut triunfal ante el campeón Peñarol, Capibaras XV tendrá este sábado su segunda presentación en el Súper Rugby Américas. En la cancha de Santa Fe RC y con presencia paranaense desde el kick off, la franquicia del Litoral se medirá desde las 18.30 con Cobras de Brasil. Este duelo será arbitrado por Simón Larrubia.

Con respecto a su primera presentación, el head coah Nicolás Galatro dispuso de cinco modificaciones: Lisandro Dipierri por Enzo Avaca, Felipe Villagrán por Jerónimo Gómez Vara, Ignacio Dogliani por Juan Baronio, Lautaro Cipriani por Gino Dicapua y Francisco Lluch por Tomás Sigura.

Capibaras XV venció con holgura a Peñarol en Rosario.

Capibaras XV debutó con una gran victoria ante el campeón Peñarol

El partido se jugará desde las 20.30 en el Hipódromo de Rosario.

Capibaras XV debuta en el Súper Rugby Américas

Formarán parte de los 23 por primera vez Ignacio Orsetti y Bautista Grenón.

De esta manera, Capibaras XV formará con Diego Correa, Manuel Cuneo, Dipierri, Lorenzo Colidio, Lucas Bur, Ignacio Gandini, Villagrán, Manuel Bernstein; Alejo Sugasti, Dogliani; Franco Rossetto, Guido Chesini, Bruno Heit, Cipriani y Lluch.

En el banco de suplentes estarán Federico Cescut, Juan Ignacio Rodríguez, Ignacio Orsetti, Bautista Grenón, Jerónimo Gómez Vara, Juan Lovell, Juan Bautista Baronio y Bautista Estellés.

También por el Súper Rugby Américas

El resto de los partidos de la segunda fecha será Selknam-Yacaré (a las 15) y Pampas-Dogos (a las 20.30). Peñarol-Tarucas jugaban este viernes.

Capibaras XV Súper Rugby Américas Felipe Villagrán Lautaro Cipriani
Noticias relacionadas
Franco Rossetto fue una de las figuras de Capibaras XV.

Capibaras XV tendrá a cuatro paranaenses en la formación para el debut

Adam Bareiro marcó en su presetanción en Boca.

Boca, con el regreso de Leandro Paredes, recibe a Gimnasia (M) en La Bombonera

Viviana Aguilar y Laura Bergamaschi forman parte de la subcomisión del deporte en el Paraná Rowing Club.

El Paraná vuelve a latir con la tradicional Doble Vuelta del 8

En Rowing saben que su rival es el candidato y buscarán dar la sorpresa.

Rowing va por la ventaja como local

Ver comentarios

Lo último

El maíz de primera tendría fuerte salto productivo en esta campaña

El maíz de primera tendría fuerte salto productivo en esta campaña

Paraná: seis pacientes accederán a trasplantes gracias a nueva ablación de órganos

Paraná: seis pacientes accederán a trasplantes gracias a nueva ablación de órganos

Confirmaron aumento de la tarifa plana de colectivos del área metropolitana

Confirmaron aumento de la tarifa plana de colectivos del área metropolitana

Ultimo Momento
El maíz de primera tendría fuerte salto productivo en esta campaña

El maíz de primera tendría fuerte salto productivo en esta campaña

Paraná: seis pacientes accederán a trasplantes gracias a nueva ablación de órganos

Paraná: seis pacientes accederán a trasplantes gracias a nueva ablación de órganos

Confirmaron aumento de la tarifa plana de colectivos del área metropolitana

Confirmaron aumento de la tarifa plana de colectivos del área metropolitana

Flopa Suksdorf y Emilia Cersofio relanzan PROYECTO BRRRLAK!

Flopa Suksdorf y Emilia Cersofio relanzan PROYECTO BRRRLAK!

Boca, con el regreso de Leandro Paredes, recibe a Gimnasia (M) en La Bombonera

Boca, con el regreso de Leandro Paredes, recibe a Gimnasia (M) en La Bombonera

Policiales
Leonardo Airaldi será trasladado a la cárcel de Ezeiza

Leonardo Airaldi será trasladado a la cárcel de Ezeiza

Airaldi recibió otro revés judicial y está más cerca del juicio

Airaldi recibió otro revés judicial y está más cerca del juicio

Condenan a 12 y 10 años de prisión a dos policías en Paraná por la violación de una niña

Condenan a 12 y 10 años de prisión a dos policías en Paraná por la violación de una niña

La defensa de Juan Ruiz Orrico invocó la pena natural y la sentencia se conocerá el lunes

La defensa de Juan Ruiz Orrico invocó la "pena natural" y la sentencia se conocerá el lunes

La Fiscalía pidió 5 años de cárcel para Juan Ruiz Orrico por la muerte de cuatro trabajadores

La Fiscalía pidió 5 años de cárcel para Juan Ruiz Orrico por la muerte de cuatro trabajadores

Ovación
El Paraná vuelve a latir con la tradicional Doble Vuelta del 8

El Paraná vuelve a latir con la tradicional Doble Vuelta del 8

Boca, con el regreso de Leandro Paredes, recibe a Gimnasia (M) en La Bombonera

Boca, con el regreso de Leandro Paredes, recibe a Gimnasia (M) en La Bombonera

Rowing va por la ventaja como local

Rowing va por la ventaja como local

Capibaras XV buscará su segunda victoria en el Súper Rugby Américas

Capibaras XV buscará su segunda victoria en el Súper Rugby Américas

Argentina va por la triple gloria Panamericana en Colombia

Argentina va por la triple gloria Panamericana en Colombia

La provincia
El maíz de primera tendría fuerte salto productivo en esta campaña

El maíz de primera tendría fuerte salto productivo en esta campaña

Paraná: seis pacientes accederán a trasplantes gracias a nueva ablación de órganos

Paraná: seis pacientes accederán a trasplantes gracias a nueva ablación de órganos

Confirmaron aumento de la tarifa plana de colectivos del área metropolitana

Confirmaron aumento de la tarifa plana de colectivos del área metropolitana

Entre Ríos: febrero se despide con altas temperaturas

Entre Ríos: febrero se despide con altas temperaturas

La parroquia Cristo Peregrino organizó un viaje a San Nicolás para juntar fondos y edificar más aulas

La parroquia Cristo Peregrino organizó un viaje a San Nicolás para juntar fondos y edificar más aulas

Dejanos tu comentario