Confirmaron aumento de la tarifa plana de colectivos del área metropolitana

El servicio que conecta Paraná con localidades vecinas tendrá un incremento del 18 por ciento. La actualización alcanzará a siete líneas

28 de febrero 2026 · 10:48hs
Foto: UNO
Foto: UNO/Juan Manuel Hernández

Aumenta el pasaje del colectivo del área metropolitana y el valor del boleto del servicio que conecta Paraná con localidades vecinas tendrá un incremento del 18 por ciento. La suba alcanzará a las líneas 22, 20, 4, 17, 12, 6 y 15 que integran el sistema metropolitano.

El transporte metropolitano es utilizado por pasajeros que realizan recorridos urbanos y suburbanos entre Paraná y las localidades de Oro Verde, Colonia Avellaneda, San Benito, Sauce Montrull y Villa Fontana. La actualización fue confirmada por el secretario de Transporte de Entre Ríos, Aníbal Daniel Steren.

Nuevo valor del boleto

“La tarifa plana del servicio metropolitano se actualizará de 1.570 pesos a 1.852,60 pesos. Esto representa un incremento del 18 por ciento y corresponde a la corrección tarifaria prevista para el período comprendido entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2025”, explicó el funcionario.

El ajuste impactará en los usuarios que diariamente utilizan el sistema para trasladarse por trabajo, estudio o trámites entre la capital entrerriana y las localidades aledañas.

Desde la Secretaría indicaron que la modificación responde a la actualización establecida para el segundo semestre del período mencionado.

Fecha de aplicación

En relación con la entrada en vigencia del nuevo valor, Steren aclaró que aún no está definida. “La fecha exacta dependerá de los tiempos administrativos y de la actualización del sistema SUBE, que es el que debe adecuar el nuevo cuadro tarifario”, señaló.

