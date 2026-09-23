"El Negro" Duval Arlotti tendrá su reconocimiento en La Paz

El automovilismo en La Paz estará de festejos durante los primeros días de octubre. Es que Duval Arlotti tendrá su merecido reconocimiento por parte de su familia y allegados tras 68 años de trayectoria dentro del deporte motor.

Toda una vida ligada a la actividad para llevar en alto al norte entrerriano y por ello el popular Negro –supo tener varios reconocimiento por parte de UNO–, que hoy sigue vigente en la preparación de motores será galardonado por toda una ciudad. Los festejos se iniciarán a partir el 3 de octubre desde las 20 en la Casa de la Cultura de La Paz en calle Italia 1043, donde se presentará la exhibición de trofeos, muestra fotográfica y coches clásicos. Esa muestra itinerante para conocer las proezas del “Caballero de las Pistas” permanecerá abierta al público hasta el 12 de octubre.

En tanto que el sábado 10 está previsto que se lleve a cabo la Noche de Gala y la caravana de autos históricos y de carreras. Desde el espacio que organizan el homenaje destacaron que esta movida tiene el objetivo “de poner en valor la historia del automovilismo, promoviendo el encuentro de la comunidad, aficionados y protagonistas de distintas épocas del deporte motor”.

Alberto Tito Arlotti es primo del Negro y explicó a Ovación lo que significa esta muestra de reconocimiento que le realizarán el próximo mes. "Nosotros somos una familia fierrera. Mi tío Juan Arlotti fue en su momento una industria fuerte acá en La Paz, Juan Arlotti y Compañía, donde se fabricaron máquinas agrícolas. De ahí están los hijos del tío Juan, Tití y el Negro. Tití lamentablemente se nos fue hace un par de años. Duval está cumpliendo en noviembre 84 años. Está vigente, trabaja todos los días en su taller metalúrgico que tiene y prepara el motor del auto de su hijo, Tuti Arlotti, que corre en el TZ Internacional y a su vez está cumpliendo 68 años de trayectoria con el automovilismo. Estamos honrando la vida como quien dice. Es una persona que ha dedicado su vida al trabajo, empezó a los 16 años como acompañante de un primo nuestro, Mario Arlotti que corría con un Ford A”, contó.

A sus 83 años Duval Arlotti sigue vigente.

Duval Arlotti y su hermano Tití

Tito repasó que tanto el Negro como su hermano Tití formaron parte de una dupla que logró muchos lauros en el automovilismo de aquella época. "Era muy difícil ganarle porque, empezaron con el karting allá por el 64, 65. El primero que ganó una carrera de karting en La Paz, corrió en moto y fue campeón, mientras que después aparecieron las cafeteras por la zona de la costa del Uruguay, Chajarí, Concordia, Colón. Participó y fue tres años consecutivo campeón. Después hicieron un Fórmula 5, que fue el primero con efecto suelo en la provincia. Lo que representaba para nosotros el auto era la familia, porque el pueblo estaba todo compenetrado con los Arlotti porque donde había una carrera íbamos todos", describió.

Con el paso del tiempo Arlotti siguió ligado al automovilismo, como hasta ahora, pero desde otro sector. "Por razones de trabajo dejó de correr, pero siguió preparando motores, inclusive en los años 90 se puso más las pilas y hasta ahora está competitivo", expresó.

El itinerario del reconocimiento

Respecto a los festejos que tienen preparados para esa ocasión destacó que el sábado 3 a las 20 horas se va a inaugurar la muestra. "Será una muestra interactiva porque si bien hay fotos de la época ampliada, mejoradas y hay cerca de 100 trofeos para que la gente pueda apreciar. También habrá un motor desarmado de un auto de carreras con una especie de banco de prueba y que la gente pueda ver cómo se prueba un motor. Habrá una moto de carreras que llegó a hacerla levantar 3.000 revoluciones. En el patio de la Casa de la Cultura va a estar el auto de carreras y posiblemente tengamos otros autos de competición en exhibición también".

Arlotti indicó que lograron que la Cámara de Diputados de la provincia y el Concejo Deliberante de La Paz le brindarán un reconocimiento. "El Autoclub lo va a invitar formalmente para el domingo 4 que concurra al Autoclub La Paz, donde habrá carreras de karting ese fin de semana y se le va a entregar un lindo reconocimiento a la trayectoria y por haber sido el primer campeón de karting en La Paz".

En tanto que el 10 de octubre con la presencia de familiares y allegados se realizará "La caravana de la nostalgia" y se iniciará desde el polideportivo donde era un circuito, recorriendo las calles de la ciudad y finalizará en la Casa de la Cultura. "Vamos a brindar por la vida, por la amistad. Será una noche de mucha sensibilidad, la vida es así, porque a veces recordar también es un poco vivir”, manifestó.

La predisposición del municipio de La Paz

Tito Arlotti también quiso manifestar la predisposición por parte de las autoridades municipales para que este reconocimiento se lleve a cabo. “Nosotros tenemos que agradecer a la Municipalidad de La Paz, más que nada a la secretaría de Cultura que nos cedió por una semana completa la Casa de la Cultura. Va a tener olor a nafta, a aceite por primera vez porque nunca se hizo una cosa parecida a esta”, sentenció.

Sin dudas que serán jornadas mus especiales para los amantes del automovilismo, que volverán a hacer valer los recuerdos de una verdadera época de oro.