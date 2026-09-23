Horóscopo del miércoles 23 de septiembre de 2026

Este es el Horóscopo correspondiente al miércoles 23 de septiembre de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros en el zodíaco.

Este es el Horóscopo correspondiente al miércoles 23 de septiembre de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros en el zodíaco.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Horóscopo del martes 22 de septiembre de 2026

Horóscopo del martes 22 de septiembre de 2026

No se deje manipular por las malas compañías. Su dinero necesita una inversión. Buena visión para los negocios. Quizás necesite ponerse gafas o revisar su graduación.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Aproveche los momentos de intimidad. Cuidado con los riesgos económicos. Medite las propuestas laborales y no se precipite. Visión más positiva de la vida y de sí mismo.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Estabilidad amorosa. Empiece a ahorrar para cubrir los gastos venideros. Tomar drásticas decisiones profesionales le beneficiará. No será su salud la que le preocupe, sino la de los demás.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Con cariño mejorarán bastante sus relaciones. Si piensa pedir un préstamo bancario, es el día. Propóngase reciclar sus conocimientos. Su salud no ofrece preocupación.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Dese la oportunidad de vivir un gran amor, relájese. Estabilidad económica. Iniciativas bien recibidas por sus compañeros. Evite los ataques de ansiedad, intente distraerse.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Es necesario acabar con la rutina de su vida amorosa. Es un buen momento para comprar, hágalo con precaución. Éxito profesional. Debe dedicar un poco más de tiempo a cuidarse.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

No provoque discusiones sin sentido con su pareja. Aproveche la ocasión de tener mayores ingresos. Sus jefes le harán sentir que de usted depende el trabajo. El descanso le beneficiará.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Escuche a los suyos, solo pretenden ayudarle. Los asuntos financieros necesitan de su máxima atención. Sus ideas laborales van a ser aplaudidas. Haga una dieta más variada, su organismo lo necesita.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Su maravilloso encanto le hará triunfar sentimentalmente. Procure reducir gastos. Los grandes proyectos profesionales serán un éxito. El cansancio le impide disfrutar de sus amigos, vaya al médico.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Posiblemente se reconciliará con su pareja. Resuelve eficazmente todos los asuntos de dinero. Mucha prudencia y responsabilidad en el trabajo. Le conviene una salida al campo para tonificar mente y cuerpo.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Deje el orgullo con su pareja y tenga en cuenta sus opiniones. Puede aprovechar ahora para solicitar un crédito. Podría tener problemas con sus subordinados. Cálmese y no pague con los amigos su mal humor.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

No desaproveche la oportunidad que esa amistad le brinda. Ponga a cero sus deudas. Hay algún compañero que está celoso de su éxito. Los dolores de espalda se evitan sentándose correctamente.