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Gustavo Bordet: "Federación necesita que Salto Grande también se traduzca en obras para proteger a la ciudad"

Gustavo Bordet planteó en el Congreso Nacional la necesidad de avanzar con un plan de reconstrucción de las defensas costeras de Federación.

22 de septiembre 2026 · 22:31hs
Gustavo Bordet planteó la necesidad de avanzar con un plan de reconstrucción de las defensas costeras de Federación. 

Gustavo Bordet planteó la necesidad de avanzar con un plan de reconstrucción de las defensas costeras de Federación. 

El diputado nacional Gustavo Bordet expuso ante sus pares un proyecto de resolución en el que solicita al Poder Ejecutivo Nacional que, a través de la Delegación Argentina ante la Comisión Mixta de Salto Grande, se financie y ejecute un plan de contingencia y reconstrucción de la infraestructura de defensa costera de Federación, afectada por las constantes oscilaciones del nivel del lago de Salto Grande.

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Los problemas que acarrea Federación

El planteo retoma además una problemática que viene siendo abordada desde hace años. En 2019 se habían elaborado proyectos específicos para la reparación y protección de la defensa costera de Playa Grande y para la protección mediante enrocado de la avenida Sixto Ríos. Posteriormente, se ejecutaron intervenciones en distintos sectores de la costa. Sin embargo, el paso del tiempo y la acción permanente del lago volvieron a deteriorar parte de esa infraestructura, haciendo necesaria una nueva intervención.

Gustavo Bordet mostró su preocupación por el endeudamiento. 

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Durante la reunión en el Congreso Nacional, Bordet estuvo acompañado por el intendente de Federación, Ricardo Bravo, quien detalló ante los integrantes de la comisión la situación que atraviesa la ciudad y la necesidad de que el proyecto pueda obtener un dictamen favorable.

Las expresiones de Gustavo Bordet

“Federación tiene una historia que está muy ligada a todo lo que significa la vera del río Uruguay. Cuando se construyó la represa de Salto Grande, la ciudad desapareció y se tuvo que construir una nueva”, recordó Bordet.

En ese sentido, señaló que las constantes oscilaciones en los caudales del lago generan un deterioro permanente en las costas y sostuvo que es necesario avanzar con una obra que permita mejorar la calidad de vida de los vecinos y, al mismo tiempo, proteger uno de los principales motores de la economía local: el turismo.

“En una ciudad donde el turismo es uno de los principales motores de desarrollo, garantizar la protección costera también significa favorecer la actividad turística”, afirmó.

Para Bordet, el planteo realizado en la Comisión de Obras Públicas permite poner en agenda una problemática que requiere una respuesta concreta.

“Estamos hablando de una infraestructura que cumple una función central para la seguridad, la conectividad y el desarrollo turístico de Federación. Por eso planteamos que se priorice una intervención integral, que permita reconstruir las defensas y evitar que el deterioro siga avanzando”, sostuvo.

Más declaraciones durante el encuentro

Durante su exposición, el intendente Ricardo Bravo describió el deterioro que presentan distintos sectores de la costanera, las playas y la avenida que conecta la ciudad con el antiguo emplazamiento de Federación.

Bravo advirtió además sobre el estado de las dársenas de pescadores, el pavimento y distintas estructuras de la costanera, y expresó su preocupación por el impacto que podrían tener nuevos períodos de niveles elevados del lago sobre una infraestructura que ya presenta un importante grado de deterioro.

“Venimos haciendo un reclamo hace bastante tiempo. Las inundaciones, los altos niveles de agua y las bajas han hecho un daño importante”, sostuvo el intendente.

Bravo también remarcó el significado histórico que tiene para la comunidad la construcción de Salto Grande y el traslado de la ciudad: “Federación ha dado la vida por el crecimiento y el desarrollo de este país para que se pueda construir esa represa”.

En esa línea, reclamó que ese aporte histórico sea tenido en cuenta a la hora de definir las obras necesarias para proteger a la ciudad.

“Los federaenses estamos un poco cansados y dolidos de que nos estén retrasando, de que nos estén ninguneando con promesas que todavía faltan por cumplir”, expresó finalmente.

Gustavo Bordet Federación Salto Grande Obras
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