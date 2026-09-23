Uno Entre Rios | El País | Gobierno

La Justicia intimó al gobierno a que cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario

Un juez Contencioso Administrativo Federal dio cinco días al gobierno para cumplir la cautelar que ordena actualizar salarios y programas estudiantiles.

23 de septiembre 2026 · 07:36hs
La Corte Suprema dejó firme la cautelar que obliga al Gobierno a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario.

La Corte Suprema dejó firme la cautelar que obliga al Gobierno a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario.

El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°11 intimó al gobierno nacional a que cumpla en cinco días con la medida cautelar vigente por la ley de Financiamiento Universitario. El juez Martín Cormick concluyó que el Estado no acreditó un cumplimiento total y advirtió que podrá aplicar multas diarias por cada jornada de demora.

La resolución responde a un planteo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y alcanza específicamente a los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, vinculados con la actualización de los salarios del personal docente y no docente y la recomposición de las becas y programas destinados a estudiantes.

De 432 entidades autorizadas a otorgar préstamos y servicios especiales con códigos de descuento, se redujo a 35, dentro de las cuales varias son de un mismo grupo del empresario Walter Grenón, uno de los responsables del vaciamiento de El Diario de Paraná.

La Red Mutual, de Walter Grenon, beneficiada por el Gobierno con monopolio en préstamos a jubilados

El Gobierno confirmaron que el 9 de noviembre será feriado nacional por la visita del papa León XIV.

El Gobierno confirmó que el 9 de noviembre será feriado nacional por la visita del papa León XIV

Los gremios universitarios reclaman una recomposición del 32,5% por la pérdida salarial que atribuyen a los primeros años de la administración de Javier Milei, además de una actualización de las partidas destinadas a becas. Ese porcentaje forma parte del planteo sindical y universitario, no de una determinación del tribunal.

LEER MÁS: Nuevo paro universitario: exigen aumento salarial y más fondos

La disputa judicial

La cautelar se inscribe en un conflicto que se extendió durante varios meses. A comienzos de septiembre, Cormick ya había rechazado un pedido del Ejecutivo para dejar sin efecto la medida, al considerar que el Estado no había demostrado que los acuerdos alcanzados durante el año hubieran resuelto el deterioro salarial y presupuestario que originó el reclamo.

El Gobierno había presentado documentación vinculada con los acuerdos alcanzados durante 2026. Sin embargo, tras analizar esa información, el magistrado sostuvo ahora que "no existe cumplimiento total de la cautelar dictada en autos" y exigió que se haga efectivo lo ordenado en un plazo de cinco días.

Decanos de la UNER convocan a la cuarta marcha federal universitaria en Paraná.

Decanos de la UNER convocan a la cuarta marcha federal universitaria en Paraná.

El conflicto había tenido un capítulo previo el 10 de junio, cuando la Subsecretaría de Políticas Universitarias, el CIN y organizaciones gremiales acordaron una mejora de la masa salarial, mayores fondos de funcionamiento y una ampliación de partidas para hospitales universitarios y becas. El Ejecutivo consideró que ese acuerdo avanzaba sustancialmente sobre las obligaciones previstas en la ley, mientras que las universidades sostuvieron que no alcanzaba para cubrir todos sus términos.

LEER MÁS: Intimaron a Diego Santilli por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario

La disputa volvió a escalar durante septiembre, después de que una nueva ronda paritaria terminara sin acuerdo. Los sindicatos rechazaron la oferta oficial y mantuvieron su reclamo por la aplicación integral de la norma.

En ese contexto, organizaciones docentes y no docentes avanzaron con nuevas medidas de fuerza y mantienen convocada una Marcha Federal Universitaria para el 15 de octubre, con el cumplimiento de la Ley 27.795 y la recomposición presupuestaria y salarial entre sus principales reclamos.

El secretario general de ADUBA, Emiliano Cagnacci, cuestionó la falta de aplicación de la norma y sostuvo: "En democracia la ley se cumple". Por su parte, desde FEDUN también reclamaron que el Poder Ejecutivo acate una ley aprobada por el Congreso y respaldada en distintas instancias judiciales.

Gobierno Justicia Financiamiento Universitario
Noticias relacionadas
El Gobierno ofreció a los docentes una suba superior al 7% y un esquema salarial hasta fin de año.

El Gobierno ofreció a los docentes una suba superior al 7% y un esquema salarial hasta fin de año

a poco de la visita del papa, la iglesia aseguro que hay diferencias con el gobierno: no esta mal reconocerlas

A poco de la visita del Papa, la Iglesia aseguró que hay diferencias con el Gobierno: "No está mal reconocerlas"

El Gobierno y los gremios docentes retoman este martes la paritaria en la Secretaría de Trabajo.

El Gobierno y los gremios docentes retoman este martes la paritaria

el gobierno pidio autorizacion al congreso para realizar 26 ejercicios militares con fuerzas extranjeras

El gobierno pidió autorización al Congreso para realizar 26 ejercicios militares con fuerzas extranjeras

Ver comentarios

Lo último

Rubik Playtime: de un video viral a una oportunidad para vivir del arte

Rubik Playtime: de un video viral a una oportunidad para vivir del arte

La Red Mutual, de Walter Grenon, beneficiada por el Gobierno con monopolio en préstamos a jubilados

La Red Mutual, de Walter Grenon, beneficiada por el Gobierno con monopolio en préstamos a jubilados

Aumentos de tarifas para bajar el gasto de subsidios

Aumentos de tarifas para bajar el gasto de subsidios

Ultimo Momento
Rubik Playtime: de un video viral a una oportunidad para vivir del arte

Rubik Playtime: de un video viral a una oportunidad para vivir del arte

La Red Mutual, de Walter Grenon, beneficiada por el Gobierno con monopolio en préstamos a jubilados

La Red Mutual, de Walter Grenon, beneficiada por el Gobierno con monopolio en préstamos a jubilados

Aumentos de tarifas para bajar el gasto de subsidios

Aumentos de tarifas para bajar el gasto de subsidios

Dánica cierra su histórica planta y dejó un cartel en la puerta

Dánica cierra su histórica planta y dejó un cartel en la puerta

El Negro Duval Arlotti tendrá su reconocimiento en La Paz

"El Negro" Duval Arlotti tendrá su reconocimiento en La Paz

Policiales
Autovía Artigas: secuestran millonario cargamento de estupefacientes y hay seis brasileños detenidos

Autovía Artigas: secuestran millonario cargamento de estupefacientes y hay seis brasileños detenidos

Paraná: un choque dejó un auto con daños severos

Paraná: un choque dejó un auto con daños severos

Gualeguaychú: detienen a prófugo por abuso sexual con acceso carnal agravado

Gualeguaychú: detienen a prófugo por abuso sexual con acceso carnal agravado

Postergaron para octubre el juicio contra exdirigente sindical de Concordia

Postergaron para octubre el juicio contra exdirigente sindical de Concordia

Paraná: policía hirió a un intruso que ingresó a su casa en calle Rodó

Paraná: policía hirió a un intruso que ingresó a su casa en calle Rodó

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
Rubik Playtime: de un video viral a una oportunidad para vivir del arte

Rubik Playtime: de un video viral a una oportunidad para vivir del arte

El clima en Entre Ríos: miércoles fresco y jueves más cálido en las principales ciudades

El clima en Entre Ríos: miércoles fresco y jueves más cálido en las principales ciudades

Lenguas de Señas: entre los avances y las barreras que todavía persisten

Lenguas de Señas: entre los avances y las barreras que todavía persisten

Gustavo Bordet: Federación necesita que Salto Grande también se traduzca en obras para proteger a la ciudad

Gustavo Bordet: "Federación necesita que Salto Grande también se traduzca en obras para proteger a la ciudad"

Frigerio participó de la jura de Pedro Rebollo como nuevo fiscal federal de Gualeguaychú

Frigerio participó de la jura de Pedro Rebollo como nuevo fiscal federal de Gualeguaychú

Dejanos tu comentario