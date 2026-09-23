El clima en Entre Ríos: miércoles fresco y jueves más cálido en las principales ciudades

El clima en la provincia tendrá mañanas seguirán frescas, pero las temperaturas subirán de forma gradual. El jueves será más templado.

El tiempo en Entre Ríos presentará dos jornadas de características estables, con mañanas frescas y un gradual ascenso de las temperaturas. El miércoles 23 se mantendrá el ambiente fresco durante las primeras horas, mientras que durante la tarde los registros comenzarán a recuperarse. Para el jueves 24 se espera un incremento más marcado de las máximas en buena parte del territorio provincial.

En Paraná, el miércoles tendrá una mínima de 9 grados y una máxima que alcanzará los 24. El cielo se presentará despejado y el viento soplará del sector norte, con bajas probabilidades de precipitaciones. El jueves será más cálido, con una mínima estimada en 11 grados y una máxima de 27, bajo un cielo parcialmente nublado.

El tiempo en Entre Ríos: viernes templado y un sábado con temperaturas que llegarán a 27 grados

El clima: mañanas frías en el norte entrerriano

Concordia tendrá un comienzo de miércoles frío, con una mínima de 5 grados, aunque la temperatura ascenderá hasta los 19 durante la tarde. Se espera cielo despejado y sin lluvias. El jueves la mínima subirá a 8 grados y la máxima llegará a 22, con mayor presencia de nubosidad.

En Villaguay se prevén condiciones similares. La jornada del miércoles comenzará con 5 grados y alcanzará los 19 durante la tarde, con cielo despejado. Para el jueves se anticipa una mínima de 8 y una máxima de 22 grados, con cielo nublado y viento del norte.

El sur también tendrá un ascenso térmico

En Gualeguay, el miércoles se presentará fresco a templado, con registros de entre 10 y 19 grados y cielo nublado. No se esperan precipitaciones. El jueves tendrá una mínima de 12 grados y una máxima de 22, con cielo parcialmente nublado y viento del norte.

Para Concepción del Uruguay y Gualeguaychú también se anticipa una recuperación térmica. Los registros serán bajos durante las primeras horas del miércoles y subirán durante la tarde, con condiciones estables y sin lluvias previstas. Para el jueves se espera un ambiente más templado y máximas superiores a las del día anterior.

De esta manera, Entre Ríos transitará el miércoles con una amplitud térmica marcada: mañanas frías y tardes más agradables. El jueves profundizará la recuperación, con temperaturas máximas que en Paraná podrían alcanzar los 27 grados. Por el momento, los pronósticos no anticipan precipitaciones significativas durante ambas jornadas.