El jueves es la Asamblea Santa

En Patronato se trabaja en distintos frentes. Con la continuidad de Juan Pablo Pumpido al frente del equipo que afrontará una nueva participación en la Superliga –también intervendrá en la instancia de los 32avos de final de la Copa Argentina–.

Pero antes de darle continuidad al nuevo proyecto futbolístico hay cuestiones que hacen a lo institucional que urgen. Por lo pronto está confirmado que el jueves de la semana que transcurre se desarrollará la Asamblea General Ordinaria que volverá a consagrar a Miguel Hollman como presidente de la entidad por un nuevo periodo de dos años.

Ante las salidas de la comisión de José Gómez y Nelson Rolandelli se impone la necesidad de renovar los cargos de vicepresidente primero y segundo en la institución de calle Presbítero Grella.

Nada se informó oficialmente al respecto pero se filtró la información de que Oscar Lenzi y Esteban Quinodoz serán los que secundarán al empresario que viene ocupando la primera magistratura desde hace dos años (ya ocupó el sillón presidencial con anterioridad).

La vuelta de Lenzi, quien ya se reunió con Hollman, es vista de buena manera en el Universo Santo teniendo en cuenta que mientras fue parte de la comisión –con Gómez como primer mandatario– efectuó aportes importantes en lo deportivo, estructural y social.

Quinodoz, un apellido histórico en la entidad, viene trabajando con la actual cúpula directriz y su reposicionamiento se observa como una compensación a la colaboración permanente a las causas Rojinegras.

¿Quiénes ocuparán los demás cargos? ¿Cómo se completará la nueva comisión? Cuestiones que se develarán en el momento mismo del cónclave.

RIBAS SE ALEJA. Por encima de algunas versiones erróneas que daban cuenta de que Patronato haría uso de la opción de compra y que el uruguayo seguiría en Patrón, las informaciones recolectadas por Ovación dan cuenta de que el destino del atacante está lejos del Santo.

"No sé de donde salió eso, nadie del club confirmó nada", aseguró Alcides Papaleo ante la consulta de UNO.

No conforme con ello y prosiguiendo con los sondeos informativos, Pumpido sostuvo: "La verdad nadie me dijo nada al respecto".

No conforme con ello, cuando se interrogó al propio Ribas sobre las novedades sobre su futuro deportivo, respondió vía WhatsApp: "No hay ninguna, me vine la semana pasada –a Uruguay– porque me dijeron que tenía que esperar una semana más para ver qué iba a pasar conmigo".

Ayer surgieron los rumores que acercan al Vikingo a Lanús. Los mismos tienen sus sustento en las declaraciones periodísticas efectuadas en la víspera por el titular Granate, Nicolás Russo: "Ribas es un jugador que nos interesa y mucho. Si Patronato no cierra el tema Ribas, trataremos por nuestros medios de negociar la contratación. Queremos hacer un recambio profundo en el plantel", aseguró.

No es una cosa juzgada ni se puede sentenciar, pero todo parece indicar que el disputado frente a Banfield fue el último partido que Ribas jugó con la camiseta de Patronato.









De Florencio Varela a Córdoba





Defensa y Justicia se quedó sin entrenador luego de que Juan Pablo Vojvoda decidiera aceptar la propuesta de Talleres de Córdoba para suceder a Frank Kudelka en el banco de suplentes. Así lo comunicó el club en su página oficial. Vojvoda tenía contrato con la entidad de Florencio Varela hasta octubre.