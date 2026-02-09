Uno Entre Rios | Ovación | Boca

El equipo de futsal de Boca inicia su gira en Paraná

Boca disputará este lunes un encuentro amistoso ante el Club Español. El juego se disputará desde las 21 en el parque Enrique Berduc.

9 de febrero 2026 · 12:29hs
Prensa Boca Juniors

El equipo profesional de futsal de Boca juniors iniciará este lunes su gira por Paraná. El Xeneize abrirá la serie de encuentros amistosos que disputará en la capital entrerriana en el marco de su preparación para la temporada 2026. Desde las 21 el elenco de La Ribera se medirá ante el Club Español en el estadio ubicado en el parque Enrique Berduc.

Vélez derrotó a Boca en el José Amalfitani

Boca perdió ante Vélez y desaprovechó la chance de ser líder

Una baja muy sensible para Boca: Zeballos se perderá los próximos seis partidos.

Una baja muy sensible para Boca: Zeballos se perderá los próximos seis partidos

El Azul y Oro disputará el martes el segundo y último juego. En esa ocasión enfrentará a Español-Paraná, un selectivo conformado por salonistas de distintas instituciones afiliadas a la Asociación Paranaense de Fútbol de Salón (APFS).

El valor de las localidades para cada jornada es de 4.000 pesos y de 6.000 pesos para los dos partidos.

Boca tendrá rodaje internacional en el 2026

El Xeneize fue uno de los animadores de la temporada 2025 del futsal de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA). Conquistó la última edición de la Copa Argentina al golear 6 a 1 en la final a Mercantil de Ushuaia en la gran final disputada en el Estadio Salvador Bonilla, de Rosario.

La campaña del flamante campeón fue impecable: en su camino por la fase de AFA, derrotó 8-2 a Secla en 32avos de final, 5-1 a Hebraica en 16avos, 4-0 a Almafuerte en octavos, 4-3 a Estrella de Boedo en cuartos y 6-1 a Camioneros en semifinales. Ya en el Final Four, Boca se impuso a Ferro 2-0 para ganarse su lugar en la final, instancia en la que venció con claridad al representante del Fin del Mundo.

A su vez Boca se consagró subcampeón del Torneo de Primera División de AFA tras perder por 4 a 3 en la final disputada en el estadio Malvinas Argentinas ante 17 de agosto. El elenco de La Ribera se desquitó de esa derrota sufrida ante los de Villa Pueyrredón al imponerse por 4 a 2 en el juego que otorgó una plaza para la Copa Libertadores de América 2026. La máxima cita continental se desarrollará del 24 al 31 de mayo.

Boca Futsal español Paraná
Franco Soldano, en las instalaciones del Club Patronato, junto a Adrián Bruffal y Víctor Muller.

Patronato refuerza el ataque con un delantero con pasado en Boca

Por qué la gente elige ir a conocer La Bombonera y no el Monumental

Por qué la gente elige ir a conocer La Bombonera y no el Monumental

preocupacion en boca: se lesiono zeballos y se perderia el proximo juego

Preocupación en Boca: se lesionó Zeballos y se perdería el próximo juego

boca disputara dos encuentros en parana

Boca disputará dos encuentros en Paraná

