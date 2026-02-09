Gualeguaychú: misterioso proyecto genera preocupación vecinal.

Uno Entre Rios | La Provincia | Gualeguaychú

Un predio en Boulevard De León genera rumores y preocupación vecinal: se dice que allí se construye un espacio multieventos masivo en Gualeguaychú.

9 de febrero 2026 · 12:27hs
Un predio ubicado sobre el Boulevard De León, a metros del Camino de la Península, se ha convertido en foco de rumores, especulaciones y creciente preocupación vecinal. Aunque no hay confirmación oficial, todo indica que allí se estaría construyendo un espacio multieventos de gran envergadura, informalmente apodado "el Movistar de Gualeguaychú".

La información sobre el emprendimiento llega a cuentagotas y de fuentes extraoficiales. Según trascendidos, la iniciativa estaría en manos de un grupo empresario foráneo con experiencia en el rubro del entretenimiento masivo, que ya opera negocios en Concordia, Mar del Plata y La Plata. El mismo grupo habría intentado adquirir el predio de Solar del Este, aunque esa negociación finalmente fracasó.

Vecinos de Gualeguaychú preocupados por posible megaestadio de recitales

En el proyecto también estaría involucrado un empresario local vinculado a la vida nocturna gualeguaychuense, aunque su identidad no ha sido revelada públicamente. Desde la Municipalidad de Gualeguaychú no hay precisiones sobre el proyecto, aunque trascendió que se encuentran en curso negociaciones para la habilitación del espacio.

En las últimas horas, propietarios de viviendas y campings cercanos habrían presentado un reclamo ante el municipio, que estaría siendo evaluado. Los vecinos cuestionan el desarrollo del proyecto y advierten sobre posibles inconvenientes de acceso a la zona durante la realización de eventos masivos. La preocupación por el tránsito, el ruido y el impacto en la vida cotidiana del barrio crece a medida que avanzan las obras.

Por el momento, el proyecto continúa rodeado de misterio. Todos hablan de él, pero nadie responde con certezas. Mientras tanto, las obras siguen y la comunidad espera respuestas claras sobre qué se está construyendo realmente en el predio de Boulevard De León.

