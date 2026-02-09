Uno Entre Rios | Ovación | Juventud Unida

Juventud Unida de Gualeguaychú jugará la final por el ascenso al Torneo Federal A

Juventud Unida de Gualeguaychú conquistó la Región Litoral Sur del Torneo Regional Amateur. En la final enfrentará a Defensores de Puerto Vilelas, Chaco.

9 de febrero 2026 · 10:07hs
Gentileza: Mauricio Ríos

Juventud Unida de Gualeguaychú se coronó en la Región Litoral Sur del Torneo Regional Amateur. Conquistó este sector al superar en la llave decisiva a Ben Hur de Rafaela. El Lobo rafaelino se impuso por 1 a 0 en el juego que cerró la llave El entrerriano ganó en la ida 3 a 1, obteniendo la serie con un marcador global de 3 a 2.

Juventud Unida sufrió, para festejar en el final

Tuvo que sufrir Juventud Unida porque, luego de amenazar en repetidas ocasiones, el equipo rafaelino se puso finalmente en ventaja. Fue tras una aparición en soledad de Hernán González dentro del área que derivó en una gran atajada de César Horst. No tuvo suerte el arquero, que dejó el rebote servido para la definición de Sebastián Jiménez, quien aprovechó para anotar el 1 a 0 parcial a los 31 minutos.

El equipo dirigido por Miguel Fullana aguantó durante toda la segunda mitad. La defensa entrerriana respondió con solvencia ante cada intento de empate de la serie del Lobo rafaelino.

Juventud Unida tuvo ocasiones para liquidar la serie. Una de ella fue desperdiciada por Marcelo Olivera en el mano a mano que protagonizó ante Matías Astrada, el uno de Ben Hur, sobre el final del encuentro. El atacante escapó por la derecha tras un anticipo de Maximiliano Solari, pero no pudo definir ante la rápida salida del arquero.

Fue 1-0 la victoria de Ben Hur y 3-2 el triunfo global para Juventud Unida, que se tomó revancha de lo ocurrido la pasada temporada en la que fue eliminado por el mismo rival.

El último paso para el ascenso al Torneo Federal A

Defensores de Puerto Vilelas, de Chaco, será el rival de Juventud Unida de Gualeguaychú en una de las llaves que determinará uno de los cuatro ascensos al Torneo Federal A. El elenco chaqueño ingresó a esta instancia al conquistar la Región Litoral Norte. En el juego decisivo de esta instancia se impuso sobre Guaraní Antonio Franco con un marcador global de 2 a 1.

Las otras llaves que se disputarán por un lugar en la máxima categoría de los torneos organizados por el Consejo Federal serán: Ferro de General Pico - Atlético Escobar, General Paz Juniors de Córdoba - Tucumán Central y FADEP de Mendoza - La Amistad de Cipolletti.

