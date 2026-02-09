Entre Ríos: semana calurosa con alerta por tormentas

Uno Entre Rios | La Provincia | Entre Ríos

En Entre Ríos para este lunes el SMN prevé una jornada con cielo mayormente nublado y temperaturas que se ubicarán entre los 18 y 30 grados

9 de febrero 2026 · 10:26hs
La semana comienza en Paraná y la región con condiciones climáticas variables. Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) este lunes 9 de febrero se presenta con temperaturas cálidas y nubosidad en aumento, marcando el inicio de un período de inestabilidad que afectará a gran parte de Entre Ríos.

Para este lunes se prevé una temperatura máxima que rondará los 30°C a 32°C, con vientos moderados del sector norte y noreste que rotarán hacia el sur por la noche. Si bien la jornada comenzó con cielo algo nublado, el organismo nacional emitió una alerta amarilla que abarca a la provincia, advirtiendo sobre la posibilidad de tormentas y vientos fuertes hacia el final del día y la madrugada del martes.

Pronóstico extendido

El pronóstico extendido indica que la inestabilidad se profundizará con el correr de los días. Para el martes 10 se espera una jornada calurosa y húmeda, con una máxima que podría alcanzar los 32°C, cielo mayormente nublado y probabilidad de chaparrones aislados. La situación se tornará más compleja hacia el miércoles 11, cuando aumenten considerablemente las probabilidades de lluvias y tormentas, acompañadas de un leve descenso térmico que ubicará los registros en torno a los 30°C.

El cambio más brusco llegaría el jueves 12, señalado como el día más fresco e inestable de la semana. Se prevén tormentas de variada intensidad y una marcada baja en la temperatura, con una máxima que apenas llegaría a los 23°C. Hacia el viernes, las condiciones tenderían a mejorar gradualmente, dando paso a un fin de semana con ambiente más fresco y seco en la región.

Ante la vigencia del alerta amarilla por tormentas y ráfagas, se recomienda a la población tomar precauciones como asegurar los objetos que puedan ser arrojados por el viento, mantenerse alejado de los árboles y evitar sacar la basura para no obstruir el escurrimiento del agua.

