Peñarol cayó en su casa y se despidió de la Copa Entre Ríos

Peñarol perdió 2 a 0 en el Anibal Giusti y quedó eliminado a manos de La Florida de Chajarí tras el 4-3 en el resultado final del global.

La Florida fue más y derrotó a Peñarol en Paraná.

Entre sábado y domingo, se desarrollaron los encuentros correspondientes a las revanchas, en la instancia de octavos de final de la Copa Entre Ríos masculina. En el Anibal Giusti de Paraná, Peñarol cayó en su casa ante La Florida por 2 a 0 y se despidió de la competencia.

Tras los cierres de cada una de las series, ha quedado conformado el cuadro de clasificados que serán parte de la próxima instancia: los cuartos de final.

Independiente de Villa del Rosario, Camba Cuá de Santa Elena, Juventud Urdinarrian, como locales, y Almagro de Concepción del Uruguay, como visitante, volvieron a ganar y cerraron sus llaves con puntaje ideal.

Peñarol no pudo ante La Florida

Por su parte, La Florida de Chajarí se hizo fuerte lejos de su tierra natal y se convirtió en el único equipo que logró la clasificación revirtiendo un duelo que había comenzado con derrota en la ida. Goles de Lucas López y Santiago Cucha Pesoa.

Quien debió sufrir para acceder a la siguiente dase fue Social y Deportivo San José. El equipo de la Liga de Colón descontó el 0-2 parcial sobre la hora y, con el 1-2 final, llevó la serie a la tanda de penales, donde impuso 4 a 3.

En las dos series que habían registrado un empate en el juego de ida, Cultural desniveló como local tras imponerse por la mínima, en tanto que Parque Sur se trajo el pasaje a cuartos desde Urdinarrian, tras derrotar 2 a 0 a Deportivo.

El siguiente es el detalle de resultados en cada uno de los encuentros desarrollados:

Deportivo San José 1 (2) – Engranaje (CdU) 2 (2) *SyDSJ ganó 4-3 por penales

Independiente (VdR) 5 (7) – El Porvenir (Santa Anita) 0 (1)

Cultural (Crespo) 1 (3) – Peñarol (Basavilbaso) 0 (2)

Deportivo Urdinarrain 1 (3) – Parque Sur (CdU) 2 (4)

Defensores de Nébel (Concordia) 2 (2) – Almagro (CdU) 4 (7)

Camba Cuá (Santa Elena) 2 (1) – Lanús (CdU) 0 (0)

Peñarol (Paraná) 0 (3) – La Florida (Chajarí) 2 (4)

Juventud Urdinarrain 2 (5) – Newell’s (Victoria) 1 (2)

*Entre paréntesis figura el resultado global de la serie.

**En negrita, figuran los clasificados a Cuartos de Final.

Tras estos resultados, los cruces de ida en los cuartos de final han quedado determinados de la siguiente manera:

Almagro (CdU) – Deportivo San José

La Florida (Chajarí) – Cultural (Crespo)

Camba Cuá (Santa Elena) – Independiente (VdR)

Parque Sur (CdU) – Juventud Urdinarrain