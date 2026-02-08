Uno Entre Rios | Ovación | Peñarol

Peñarol cayó en su casa y se despidió de la Copa Entre Ríos

Peñarol perdió 2 a 0 en el Anibal Giusti y quedó eliminado a manos de La Florida de Chajarí tras el 4-3 en el resultado final del global.

8 de febrero 2026 · 23:11hs
La Florida fue más y derrotó a Peñarol en Paraná.

Gentileza: Magali Maydana

La Florida fue más y derrotó a Peñarol en Paraná.

Entre sábado y domingo, se desarrollaron los encuentros correspondientes a las revanchas, en la instancia de octavos de final de la Copa Entre Ríos masculina. En el Anibal Giusti de Paraná, Peñarol cayó en su casa ante La Florida por 2 a 0 y se despidió de la competencia.

Tras los cierres de cada una de las series, ha quedado conformado el cuadro de clasificados que serán parte de la próxima instancia: los cuartos de final.

El director técnico de Peñarol sabe que lograron un buen resultado, pero que no está nada definido.

"Ojalá podamos llevar a Peñarol a lo más alto"

Atlético Neuquén lidera el apoyo popular en la Liga Paranaense de Fútbol.

Atlético Neuquén lidera el apoyo popular en la Liga Paranaense de Fútbol

Independiente de Villa del Rosario, Camba Cuá de Santa Elena, Juventud Urdinarrian, como locales, y Almagro de Concepción del Uruguay, como visitante, volvieron a ganar y cerraron sus llaves con puntaje ideal.

Peñarol no pudo ante La Florida

Copa entre rios 1
La Florida fue más y derrotó a Peñarol en Paraná.

La Florida fue más y derrotó a Peñarol en Paraná.

Por su parte, La Florida de Chajarí se hizo fuerte lejos de su tierra natal y se convirtió en el único equipo que logró la clasificación revirtiendo un duelo que había comenzado con derrota en la ida. Goles de Lucas López y Santiago Cucha Pesoa.

Quien debió sufrir para acceder a la siguiente dase fue Social y Deportivo San José. El equipo de la Liga de Colón descontó el 0-2 parcial sobre la hora y, con el 1-2 final, llevó la serie a la tanda de penales, donde impuso 4 a 3.

En las dos series que habían registrado un empate en el juego de ida, Cultural desniveló como local tras imponerse por la mínima, en tanto que Parque Sur se trajo el pasaje a cuartos desde Urdinarrian, tras derrotar 2 a 0 a Deportivo.

El siguiente es el detalle de resultados en cada uno de los encuentros desarrollados:

Deportivo San José 1 (2) – Engranaje (CdU) 2 (2) *SyDSJ ganó 4-3 por penales

Independiente (VdR) 5 (7) – El Porvenir (Santa Anita) 0 (1)

Cultural (Crespo) 1 (3) – Peñarol (Basavilbaso) 0 (2)

Deportivo Urdinarrain 1 (3) – Parque Sur (CdU) 2 (4)

Defensores de Nébel (Concordia) 2 (2) – Almagro (CdU) 4 (7)

Camba Cuá (Santa Elena) 2 (1) – Lanús (CdU) 0 (0)

Peñarol (Paraná) 0 (3) – La Florida (Chajarí) 2 (4)

Juventud Urdinarrain 2 (5) – Newell’s (Victoria) 1 (2)

*Entre paréntesis figura el resultado global de la serie.

**En negrita, figuran los clasificados a Cuartos de Final.

Tras estos resultados, los cruces de ida en los cuartos de final han quedado determinados de la siguiente manera:

Almagro (CdU) – Deportivo San José

La Florida (Chajarí) – Cultural (Crespo)

Camba Cuá (Santa Elena) – Independiente (VdR)

Parque Sur (CdU) – Juventud Urdinarrain

Peñarol Florida Entre Ríos Copa
Noticias relacionadas
Peñarol se hizo fuerte como visitante.

Peñarol se trajo un triunfazo de Chajarí

Peñarol de Paraná sueña con alzar el trofeo de la Copa Entre Ríos.

Copa Entre Ríos: se disputan los partidos de ida de los octavos de final

Buceo: Estudiantes inició cursos en una disciplina única.

Buceo: Estudiantes inició cursos en una disciplina única

Vélez derrotó a Boca en el José Amalfitani

Boca perdió ante Vélez y desaprovechó la chance de ser líder

Ver comentarios

Lo último

Buceo: Estudiantes inició cursos en una disciplina única

Buceo: Estudiantes inició cursos en una disciplina única

Peñarol cayó en su casa y se despidió de la Copa Entre Ríos

Peñarol cayó en su casa y se despidió de la Copa Entre Ríos

Boca perdió ante Vélez y desaprovechó la chance de ser líder

Boca perdió ante Vélez y desaprovechó la chance de ser líder

Ultimo Momento
Buceo: Estudiantes inició cursos en una disciplina única

Buceo: Estudiantes inició cursos en una disciplina única

Peñarol cayó en su casa y se despidió de la Copa Entre Ríos

Peñarol cayó en su casa y se despidió de la Copa Entre Ríos

Boca perdió ante Vélez y desaprovechó la chance de ser líder

Boca perdió ante Vélez y desaprovechó la chance de ser líder

Quini 6: quedaron vacantes los principales pozos del sorteo

Quini 6: quedaron vacantes los principales pozos del sorteo

Huracán sopló fuerte y se quedó con el clásico ante San Lorenzo

Huracán sopló fuerte y se quedó con el clásico ante San Lorenzo

Policiales
Un acoplado con cítricos volcó en San Salvador, sobre la Ruta 18

Un acoplado con cítricos volcó en San Salvador, sobre la Ruta 18

Concordia: siete jóvenes detenidos tras ocho allanamientos por drogas

Concordia: siete jóvenes detenidos tras ocho allanamientos por drogas

Federal: detienen a un hombre por abuso sexual y lesiones

Federal: detienen a un hombre por abuso sexual y lesiones

Santa Elena: ampliaron la imputación de Benítez y lo trasladaron a la Jefatura de La Paz

Santa Elena: ampliaron la imputación de Benítez y lo trasladaron a la Jefatura de La Paz

Colón: Prefectura rescató a cuatro personas que cayeron al río Uruguay

Colón: Prefectura rescató a cuatro personas que cayeron al río Uruguay

Ovación
Buceo: Estudiantes inició cursos en una disciplina única

Buceo: Estudiantes inició cursos en una disciplina única

Peñarol cayó en su casa y se despidió de la Copa Entre Ríos

Peñarol cayó en su casa y se despidió de la Copa Entre Ríos

Boca perdió ante Vélez y desaprovechó la chance de ser líder

Boca perdió ante Vélez y desaprovechó la chance de ser líder

Huracán sopló fuerte y se quedó con el clásico ante San Lorenzo

Huracán sopló fuerte y se quedó con el clásico ante San Lorenzo

Alfonso Domenech ganó la Clase 3 del Turismo Nacional en Paraná

Alfonso Domenech ganó la Clase 3 del Turismo Nacional en Paraná

La provincia
Quini 6: quedaron vacantes los principales pozos del sorteo

Quini 6: quedaron vacantes los principales pozos del sorteo

Expectativas de una gran campaña maicera en Entre Ríos: más de 530.000 hectáreas en juego

Expectativas de una gran campaña maicera en Entre Ríos: más de 530.000 hectáreas en juego

Basavilbaso: el fuego consumió unas 12 hectáreas en la zona de campos

Basavilbaso: el fuego consumió unas 12 hectáreas en la zona de campos

Falleció Pedro Medina, destacado fotógrafo y reportero gráfico entrerriano

Falleció Pedro Medina, destacado fotógrafo y reportero gráfico entrerriano

Scioli estuvo en la sexta noche del Carnaval de Gualeguaychú

Scioli estuvo en la sexta noche del Carnaval de Gualeguaychú

Dejanos tu comentario