Trabajadores de la salud y del sector de enfermería se movilizan en distintos puntos de la provincia de Entre Ríos para reclamar mejoras salariales y condiciones laborales dignas. La protesta es impulsada por el colectivo de Enfermeros Autoconvocados de Entre Ríos, con presencia en varias localidades.
Entre Ríos: personal de enfermería reclama mejoras salariales y laborales
Desde el espacio señalaron que la situación actual impacta de manera directa en la calidad y seguridad del servicio de salud que se brinda a la comunidad. Entre los principales reclamos se encuentran el pago de salarios dignos, el pase a planta permanente, la conformación de plantillas seguras, el pago total de las deudas salariales y el reconocimiento de la formación profesional del personal de enfermería.
Asimismo, remarcaron que las medidas de protesta se realizan durante los horarios de descanso, sin abandonar los servicios esenciales, garantizando en todo momento la atención y el cuidado de los pacientes.
"Defender a quienes cuidan es defender la salud pública", expresaron desde el colectivo, al tiempo que convocaron a la comunidad a acompañar el reclamo. En ese sentido, subrayaron que la dignidad laboral del personal de enfermería es una condición fundamental para garantizar un sistema de salud seguro, eficiente y de calidad para toda la población.