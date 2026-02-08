Uno Entre Rios | Policiales | San Salvador

Un acoplado con cítricos volcó en San Salvador, sobre la Ruta 18

Un acoplado que transportaba cítricos volcó sobre la Ruta Nacional 18 en el acceso Oeste de San Salvador, sin que se registraran lesionados.

8 de febrero 2026 · 20:05hs
El acceso de ingreso a San Salvador por la Ruta 18 quedó cortado.

Un acoplado que transportaba cítricos volcó sobre la Ruta Nacional 18 en el acceso Oeste de San Salvador, sin que se registraran lesionados. El accidente ocurrió a las 17.40, cuando se produjo el vuelco de un acoplado, no así el camión que lo remolcaba, el mismo transportaba cítricos y no hubo lesionados.

Fue sobre la Ruta Nacional 18 acceso Oeste del ingreso a San Salvador, lo que motivó que el tránsito se encuentre asistido momentáneamente para evitar el corte total.

El incidente generó preocupación entre los conductores que circulaban por la zona, aunque la intervención de las autoridades permitió que la situación se mantuviera controlada.

Personal de seguridad vial y equipos de asistencia trabajaron para despejar la ruta lo antes posible y minimizar las demoras para los vehículos que se dirigen hacia San Salvador y zonas aledañas.

San Salvador Ruta Nacional 18 Accidente
