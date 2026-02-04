Uno Entre Rios | Ovación | Boca

Boca disputará dos encuentros en Paraná

El equipo profesional de futsal de Boca enfrentará al Club Español. La jornada se desarrollará el 9 y 10 de febrero en el parque Enrique Berduc.

Matías Larraule

Por Matías Larraule

4 de febrero 2026 · 08:30hs
Boca disputará dos encuentros en Paraná

Prensa Boca Juniors

El futsal de Paraná vivirá una jornada histórica con la presencia de Boca Juniors. El equipo másculino del Xeneize disputará la próxima semana dos encuentros amistosos ante el Club Español, entidad que estará a cargo de la organización de la jornada deportiva.

El elenco de La Ribera arribará a la capital entrerriana el próximo domingo en el marco de su preparación para la temporada 2026. El lunes a partir de las 21.30 saldrá a escena en el remodelado estadio cubierto ubicado en el Parque Escolar Enrique Berduc, donde enfrentará al equipo de La Furia que compite en la división elite de los torneos organizado por la Asociación Paranaense de Futsal (APFS).

Rodrigo Battaglia es una baja sensible, tanto para el mediocampo como para la defensa Azul y Oro.

Rodrigo Battaglia fue operado y en Boca buscan otro jugador

Boca derrotó a Newells con goles de Lautaro Blanco y Leandro Paredes.

Boca derrotó a Newell's con goles de Lautaro Blanco y Leandro Paredes

El martes 10 Boca disputará su segundo y último juego en Ciudad Paisaje. En esa oportunidad se medirá ante un selectivo de Español que contará con la presencia de salonistas que, durante la competencia oficial, representan a otras instituciones.

Boca fue uno de los protagonistas de la temporada 2025 del futsal de AFA

El Xeneize fue uno de los animadores de la temporada 2025 del futsal de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA). Conquistó la última edición de la Copa Argentina al golear 6 a 1 en la final a Mercantil de Ushuaia en la gran final disputada en el Estadio Salvador Bonilla, de Rosario.

La campaña del flamante campeón fue impecable: en su camino por la fase de AFA, derrotó 8-2 a Secla en 32avos de final, 5-1 a Hebraica en 16avos, 4-0 a Almafuerte en octavos, 4-3 a Estrella de Boedo en cuartos y 6-1 a Camioneros en semifinales. Ya en el Final Four, Boca se impuso a Ferro 2-0 para ganarse su lugar en la final, instancia en la que venció con claridad al representante del Fin del Mundo.

A su vez Boca se consagró subcampeón del Torneo de Primera División de AFA tras perder por 4 a 3 en la final disputada en el estadio Malvinas Argentinas ante 17 de agosto. El elenco de La Ribera se desquitó de esa derrota sufrida ante los de Villa Pueyrredón al imponerse por 4 a 2 en el juego que otorgó una plaza para la Copa Libertadores de América 2026. La máxima cita continental se desarrollará del 24 al 31 de mayo.

Embed

La presencia del conjunto xeneize representa un hecho relevante para el deporte local, ya que permitirá que el público paranaense disfrute en vivo de uno de los clubes más importantes y exitosos del futsal argentino. El encuentro se desarrollará en el marco de una iniciativa que busca acercar el futsal de elite al interior del país y fortalecer el crecimiento de la disciplina en la región.

Una jornada histórica para Español y para los salonistas de Paraná

Para la ciudad, el amistoso significará no solo una propuesta deportiva de jerarquía, sino también un evento que movilizará a clubes, jugadores, entrenadores y aficionados del futsal entrerriano. La visita de Boca genera gran expectativa y se espera una importante convocatoria, con la participación de familias y amantes del deporte.

“La visita de Boca a Paraná será una jornada histórica no solamente para el Club Español, sino para todos aquellos que aman el deporte y especialmente, el futsal”, remarcó a Ovación Eduardo Palleiro, directivo de la centenaria institución de la capital entrerriana.

“Que esta jornada se desarrolle bajo nuestro escudo es algo que nos llena de orgullo, pero también lo vivo como un apasionado por el futsal. Por eso es una jornada histórica para el deporte de la ciudad y la provincial y lo queremos compartir con la comunidad. Por eso se decidió conformar un equipo Español-Paraná ”, añadió.

La Furia inició a mediados de enero los trabajos de pretemporada con vista a la competencia oficial que iniciara en marzo. El primer desafío oficial que afrontará será la Copa Pingüina 2026, el tradicional torneo de verano que organiza Atlético Neuquén Club previo al inicio de la competencia oficial que se desarrolla en Paraná. Para asumir este desafío la entidad de calle Urquiza contará, por tercer año consecutivo, con la presencia de Santiago Verón.

Tras este desafío disputará el Torneo Apertura de la APFS. Tras la salida de Mauro Ramírez Alejandro Bugoni será el entrenador del equipo A de Español. Pero para el juego ante Boca Jonathan La Vega, histórico entrenador de La Furia, estará sentado en el banco de suplentes. Mientras que Rodrigo y Luis Sofía dirigirán a Español Combinado Paraná en el segundo juego del Xeneize en Paraná.

Boca Paraná español Futsal
Noticias relacionadas
Leandro Paredes es el capitán, referente y líder de Boca.

Tras la caída en La Plata, Boca va por la recuperación frente a Newell's

Boca perdió con Estudiantes (LP) 2 a 1.

Boca perdió 2 a 1 contra Estudiantes en La Plata

Juan Román Riquelme y un mensaje que llena de confianza y optimismo al hincha.

Juan Román Riquelme: "Este año vamos a ganar todo"

Boca visita a Estudiantes en La Plata. Di Lollo, goleador y titular.

Boca visita a Estudiantes (LP) por la segunda fecha del Torneo Apertura

Ver comentarios

Lo último

Central Entrerriano, por la recuperación ante un rival directo

Central Entrerriano, por la recuperación ante un rival directo

El saludo de Lali Espósito al público paranaense antes de su show

El saludo de Lali Espósito al público paranaense antes de su show

Obra de emergencia en escuela de Basavilbaso garantiza mejores condiciones educativas

Obra de emergencia en escuela de Basavilbaso garantiza mejores condiciones educativas

Ultimo Momento
Central Entrerriano, por la recuperación ante un rival directo

Central Entrerriano, por la recuperación ante un rival directo

El saludo de Lali Espósito al público paranaense antes de su show

El saludo de Lali Espósito al público paranaense antes de su show

Obra de emergencia en escuela de Basavilbaso garantiza mejores condiciones educativas

Obra de emergencia en escuela de Basavilbaso garantiza mejores condiciones educativas

Hallan un cuerpo y un auto incendiado en un camino rural cercano a Cerrito

Hallan un cuerpo y un auto incendiado en un camino rural cercano a Cerrito

Santo Tomé busca escultores para crear monumento a Alejandra Locomotora Oliveras

Santo Tomé busca escultores para crear monumento a Alejandra Locomotora Oliveras

Policiales
Hallan un cuerpo y un auto incendiado en un camino rural cercano a Cerrito

Hallan un cuerpo y un auto incendiado en un camino rural cercano a Cerrito

Allanaron viviendas de los sospechosos del robo a una panadería de Paraná

Allanaron viviendas de los sospechosos del robo a una panadería de Paraná

Presunta violación en Santa Elena: un sospechoso detenido

Presunta violación en Santa Elena: un sospechoso detenido

Un niño de 7 años fue rescatado en el río Gualeguay cuando era arrastrado por la corriente

Un niño de 7 años fue rescatado en el río Gualeguay cuando era arrastrado por la corriente

Aranguren: un herido grave luego del accidente de un tractor con una camioneta

Aranguren: un herido grave luego del accidente de un tractor con una camioneta

Ovación
Central Entrerriano, por la recuperación ante un rival directo

Central Entrerriano, por la recuperación ante un rival directo

Boca disputará dos encuentros en Paraná

Boca disputará dos encuentros en Paraná

Paraná se alista para la Vuelta al Islote Curupí

Paraná se alista para la Vuelta al Islote Curupí

Copa Argentina: debutan Talleres y Platense

Copa Argentina: debutan Talleres y Platense

Maher Carrizo fue presentado en el Ajax

Maher Carrizo fue presentado en el Ajax

La provincia
Obra de emergencia en escuela de Basavilbaso garantiza mejores condiciones educativas

Obra de emergencia en escuela de Basavilbaso garantiza mejores condiciones educativas

Gualeguaychú: homenajearon a un policía que fue asesinado durante un operativo

Gualeguaychú: homenajearon a un policía que fue asesinado durante un operativo

Vuelta a clases: la venta de artículos escolares viene demasiado tranquila

Vuelta a clases: la venta de artículos escolares viene demasiado tranquila

Calor extremo en Entre Ríos: la máxima en Paraná llegaría a los 38° este miércoles

Calor extremo en Entre Ríos: la máxima en Paraná llegaría a los 38° este miércoles

Rogelio Frigerio firmó el convenio con Nación para la puesta en valor del Palacio San José

Rogelio Frigerio firmó el convenio con Nación para la puesta en valor del Palacio San José

Dejanos tu comentario