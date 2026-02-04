Boca disputará dos encuentros en Paraná

El equipo profesional de futsal de Boca enfrentará al Club Español. La jornada se desarrollará el 9 y 10 de febrero en el parque Enrique Berduc.

El futsal de Paraná vivirá una jornada histórica con la presencia de Boca Juniors. El equipo másculino del Xeneize disputará la próxima semana dos encuentros amistosos ante el Club Español, entidad que estará a cargo de la organización de la jornada deportiva.

El elenco de La Ribera arribará a la capital entrerriana el próximo domingo en el marco de su preparación para la temporada 2026. El lunes a partir de las 21.30 saldrá a escena en el remodelado estadio cubierto ubicado en el Parque Escolar Enrique Berduc, donde enfrentará al equipo de La Furia que compite en la división elite de los torneos organizado por la Asociación Paranaense de Futsal (APFS).

El martes 10 Boca disputará su segundo y último juego en Ciudad Paisaje. En esa oportunidad se medirá ante un selectivo de Español que contará con la presencia de salonistas que, durante la competencia oficial, representan a otras instituciones.

Boca fue uno de los protagonistas de la temporada 2025 del futsal de AFA

El Xeneize fue uno de los animadores de la temporada 2025 del futsal de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA). Conquistó la última edición de la Copa Argentina al golear 6 a 1 en la final a Mercantil de Ushuaia en la gran final disputada en el Estadio Salvador Bonilla, de Rosario.

La campaña del flamante campeón fue impecable: en su camino por la fase de AFA, derrotó 8-2 a Secla en 32avos de final, 5-1 a Hebraica en 16avos, 4-0 a Almafuerte en octavos, 4-3 a Estrella de Boedo en cuartos y 6-1 a Camioneros en semifinales. Ya en el Final Four, Boca se impuso a Ferro 2-0 para ganarse su lugar en la final, instancia en la que venció con claridad al representante del Fin del Mundo.

A su vez Boca se consagró subcampeón del Torneo de Primera División de AFA tras perder por 4 a 3 en la final disputada en el estadio Malvinas Argentinas ante 17 de agosto. El elenco de La Ribera se desquitó de esa derrota sufrida ante los de Villa Pueyrredón al imponerse por 4 a 2 en el juego que otorgó una plaza para la Copa Libertadores de América 2026. La máxima cita continental se desarrollará del 24 al 31 de mayo.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Boca Futsal (@bocafutsaloficial)

La presencia del conjunto xeneize representa un hecho relevante para el deporte local, ya que permitirá que el público paranaense disfrute en vivo de uno de los clubes más importantes y exitosos del futsal argentino. El encuentro se desarrollará en el marco de una iniciativa que busca acercar el futsal de elite al interior del país y fortalecer el crecimiento de la disciplina en la región.

Una jornada histórica para Español y para los salonistas de Paraná

Para la ciudad, el amistoso significará no solo una propuesta deportiva de jerarquía, sino también un evento que movilizará a clubes, jugadores, entrenadores y aficionados del futsal entrerriano. La visita de Boca genera gran expectativa y se espera una importante convocatoria, con la participación de familias y amantes del deporte.

“La visita de Boca a Paraná será una jornada histórica no solamente para el Club Español, sino para todos aquellos que aman el deporte y especialmente, el futsal”, remarcó a Ovación Eduardo Palleiro, directivo de la centenaria institución de la capital entrerriana.

“Que esta jornada se desarrolle bajo nuestro escudo es algo que nos llena de orgullo, pero también lo vivo como un apasionado por el futsal. Por eso es una jornada histórica para el deporte de la ciudad y la provincial y lo queremos compartir con la comunidad. Por eso se decidió conformar un equipo Español-Paraná ”, añadió.

La Furia inició a mediados de enero los trabajos de pretemporada con vista a la competencia oficial que iniciara en marzo. El primer desafío oficial que afrontará será la Copa Pingüina 2026, el tradicional torneo de verano que organiza Atlético Neuquén Club previo al inicio de la competencia oficial que se desarrolla en Paraná. Para asumir este desafío la entidad de calle Urquiza contará, por tercer año consecutivo, con la presencia de Santiago Verón.

Tras este desafío disputará el Torneo Apertura de la APFS. Tras la salida de Mauro Ramírez Alejandro Bugoni será el entrenador del equipo A de Español. Pero para el juego ante Boca Jonathan La Vega, histórico entrenador de La Furia, estará sentado en el banco de suplentes. Mientras que Rodrigo y Luis Sofía dirigirán a Español Combinado Paraná en el segundo juego del Xeneize en Paraná.