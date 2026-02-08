Boca perdió ante Vélez y desaprovechó la chance de ser líder

Por la cuarta fecha de la Zona A del Torneo Apertura, Boca jugó mal y cayó 2 a 1 ante Vélez en el José Amalfitani.

Vélez recibe a Boca en Liniers en un cruce clave por la Zona A.

En el estadio José Amalfitani, Vélez venció 2-1 a Boca por la cuarta fecha del Torneo Apertura 2026. El Fortín golpeó en el complemento con Matías Pellegrini por duplicado, dominó gran parte del trámite y resistió el descuento final del Xeneize, obra de Iker Zufiaurre, que volvió a mostrar falencias fuera de casa.

Vélez Sarsfield ratificó su buen inicio de temporada y derrotó a Boca en un partido que se definió en el segundo tiempo y que expuso realidades opuestas. El equipo de Guillermo Barros Schelotto fue superior en los momentos clave, golpeó con contundencia y supo sostener la ventaja ante un rival que reaccionó tarde.

El primer tiempo fue chato, con ritmo bajo y escasas situaciones claras. Boca intentó hacerse fuerte por las bandas, especialmente con las subidas de Juan Barinaga y Lautaro Blanco, pero le costó profundidad y sorpresa en los últimos metros. Vélez, más paciente, apostó a la movilidad de Pellegrini y a la conducción de Diego Valdés, aunque tampoco logró lastimar con claridad.

Las mejores aproximaciones de la etapa inicial llegaron a través de centros y pelotas paradas. Florián Monzón tuvo dos cabezazos desviados para el Fortín, mientras que el Xeneize respondió con remates de Zenón y Paredes, bien controlados por Álvaro Montero. El 0-0 reflejó fielmente un desarrollo trabado y con más fricción que fútbol.

Todo cambió en el complemento. Vélez salió decidido a jugar más alto y encontró rápidamente el premio. A los 18 minutos, Diego Valdés lanzó un centro preciso desde la derecha y Matías Pellegrini, ganándole la posición a Ayrton Costa, cabeceó con potencia para abrir el marcador. Boca acusó el golpe y quedó desordenado.

Apenas dos minutos más tarde, el Fortín volvió a golpear. Otra vez Pellegrini, ahora con zurda, aprovechó una defensa abierta y definió tras una nueva habilitación de Valdés. El 2-0 reflejó el dominio local y profundizó las dudas del equipo dirigido por Claudio Úbeda.

Vélez tuvo chances para liquidarlo. Pellegrini desperdició una clara ante Marchesín y el juvenil Dilan Godoy falló increíblemente de cara al arco. Boca, desdibujado y afectado también por las lesiones, recién logró arrimarse con arrestos individuales y centros aislados.

En el cierre, cuando parecía historia sentenciada, llegó el descuento visitante. A los 45 minutos, Iker Zufiaurre sacó un derechazo formidable que se clavó en el ángulo y maquilló el resultado. Sin embargo, no hubo tiempo para más.