Buceo: Estudiantes inició cursos en una disciplina única.

El Club Atlético Estudiantes volvió a abrir sus puertas a una de las propuestas deportivas y formativas más singulares de la región: el inicio de una nueva temporada del curso de buceo, una actividad que el CAE sostiene desde hace casi tres décadas y que combina deporte, educación, conciencia ambiental y seguridad como ejes centrales.

La escuela de buceo del club comenzó un nuevo curso con clases que se desarrollan dos veces por semana, los martes y sábados, utilizando la pileta climatizada de la institución. Los encuentros de los martes están destinados exclusivamente a la práctica en el agua, mientras que los sábados se combinan ejercicios en pileta con contenidos teóricos. El programa tiene una duración aproximada de seis semanas, con instancias de repaso y evaluación final, y las inscripciones continúan abiertas a través del club.

Actualmente, el equipo de instructores está integrado por Humberto Varisco, Jorge Lázzaro, Manuel Francioni, Miguel Coniglio, Miguel Piergiovanni y Mateo Galizzi, el más joven del grupo, que representa el recambio generacional dentro de una escuela compuesta mayormente por instructores con décadas de experiencia.

buceo estudiantes 3

En diálogo con UNO, los instructores históricos de la escuela explicaron que el curso está pensado tanto para quienes se acercan por primera vez al buceo como para aquellos que buscan una formación sólida y progresiva. “La gente llega sin imaginar todo lo que va a aprender. El buceo termina siendo una caja de sorpresas: no es solo ponerse un equipo y bajar al agua, hay física, ecología, medicina y, sobre todo, mucha conciencia del entorno”, señalaron.

El buceo en el Club Atlético Estudiantes tiene una historia que se remonta a fines de la década del 90. La etapa definitiva comenzó en 1997, cuando dos instructores provenientes del Club de Regatas de Santa Fe iniciaron los primeros cursos en la institución. Esa experiencia se mantuvo hasta aproximadamente 2012 y, a partir de allí, un grupo de socios del CAE tomó la posta, se formó como instructor en Buenos Aires y garantizó la continuidad de la actividad hasta la actualidad.

Los instructores de buceo del CAE

buceo estudiantes 1 Buceo: Estudiantes inició cursos en una disciplina única.

A lo largo de estos casi 30 años, más de 2.000 personas pasaron por la escuela de buceo del club. De ese total, alrededor de 1.200 a 1.300 alumnos completaron la formación y obtuvieron su certificación. “Acá nadie reprueba por capricho, pero tampoco se aprueba a cualquiera. El buceo tiene riesgos y hay cuestiones que deben aprenderse sí o sí”, explicó Varisco, quien remarcó uno de los mayores orgullos del equipo: “En todos estos años, con más de 40 viajes realizados y cerca de 10.000 inmersiones, nunca tuvimos un accidente de buceo”.

La seguridad es uno de los pilares fundamentales del curso. Los instructores hacen especial hincapié en el manejo del equipo, la resolución de situaciones bajo el agua y el control del pánico. Durante las clases prácticas se trabajan escenarios reales, como la salida de la máscara, la falta de aire o dustintas contingencias que pueden surgir durante una inmersión. Todo se aprende de manera progresiva y sin estrés, aprovechando la profundidad de la pileta del club, que alcanza hasta tres metros y medio, más que suficiente para reproducir situaciones reales.

Otro aspecto central de la formación es el respeto por el medio ambiente. Desde la escuela de buceo del CAE destacan la importancia del océano y de los ecosistemas acuáticos, subrayando que más del 50% del oxígeno que se produce en el planeta tiene su origen en el mar. “Si no cuidamos el océano, nos quedamos sin oxígeno. Eso también se enseña acá”, remarcaron.

La seguridad es uno de los pilares fundamentales del curso de buceo

buceo Estudiantes cae 1

El curso está abierto a personas con o sin experiencia previa en natación. Incluso, los instructores relataron casos de alumnos que llegaron sin saber nadar y, con un trabajo personalizado, lograron completar la formación, perder el miedo al agua y continuar ligados al club en otras actividades. “No saber nadar no es un impedimento. Lo importante es el acompañamiento y el proceso”, explicaron.

Una vez finalizado el curso y aprobado el examen, los alumnos reciben una certificación internacional (un brevet con código) que les permite bucear en cualquier parte del mundo. Además, la escuela organiza viajes anuales para que los buzos puedan sumar experiencia, con destinos habituales en el Caribe y, en otros casos, travesías por el Mediterráneo, Filipinas o distintos puntos del país.

El CAE cuenta con el equipamiento necesario para bucear

buceo estudiantes 2

En cuanto a los lugares cercanos para realizar las prácticas finales, los check-out se llevan a cabo en canteras de Uruguay, especialmente en la zona de Salto, donde se realizan las evaluaciones prácticas en ambientes controlados. Las inmersiones recreativas más habituales se concretan luego en destinos de aguas cálidas y alta visibilidad.

La escuela de buceo del CAE cuenta con todo el equipamiento necesario para el dictado del curso: visor, snorkel, aletas, chaleco compensador, regulador, tanques y lastres, por lo que el alumno no necesita adquirir material propio para comenzar.

Además, desde el año pasado, el buceo se incorporó al curso de guardavidas que se dicta en el club, en conjunto con la licenciatura en Educación Física. De esta manera, quienes realizan la formación completa egresan con doble capacitación, una herramienta cada vez más valorada a nivel internacional.

Las inscripciones se realizan directamente en el Club Atlético Estudiantes. Durante el tiempo que dura el curso, los alumnos no socios son considerados socios plenos, lo que les permite utilizar todas las instalaciones del club, incluida la pileta, los espacios recreativos y sociales, una experiencia que muchas veces deriva en la continuidad dentro de la institución.

Así, el CAE vuelve a apostar por una actividad que combina formación, deporte y valores, reafirmando su rol como uno de los clubes pioneros en la enseñanza del buceo en la región y manteniendo viva una tradición que ya lleva casi 30 años bajo el agua.