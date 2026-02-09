Liga Nacional: fin de semana negativo para Rowing y Echagüe

El Remero y el AEC perdieron los dos juegos que disputaron en San Juan por la Liga Nacional de Vóleibol Masculina.

Rowing y Echagüe sufrieron dos derrotas en su gira por la región de Cuyo en un nuevo fin de semana de competencia de la Liga Nacional de Vóleibol Masculina. El próximo sábado los representantes entrerrianos volverán a jugar en Paraná.

En uno de los juegos correspondiente a la Zona A el AEC perdió en la noche del domingo 3 a 0 ante Obras de San Juan en el estadio Aldo Conti, con parciales de 25-20, 25-19 y 25-14. Por su parte, el Remero tropezó en su visita a Unión Vecinal Trinidad (UVT) por 3 a 1, con parciales de 28-30, 25-20, 25-22 y 25-23.

La participación de los equipos paranaenses en el oeste del país comenzó el sábado. Rowing perdió 3 a 0 ante Obras (25-20, 25-16 y 25-20). Mientras que Echagüe cayó ante UVT por 3 a 1 (21-25, 25-10, 25-20 y 25-18).

Otros resultados de la Zona A de la Liga Nacional

La Calera de Córdoba derrotó a Libertad de San Jerónimo Norte, en condición de visitante, por 3 a 0 (25-22, 25-17 y 25-13).

Villa Dora superó en Santa Fe a Lafinur de San Luis por 3 a 0 (25-21, 25-21 y 25-18).

Con estos resultados las posiciones quedaron de la siguiente manera:

Villa Dora 22

La Calera 20

Obras 19

Rowing 17

UVT 15

Libertad 13

Lafinur 9

Echagüe 5

Próximo pasos para Echagüe y Rowing

Los equipos paranaenses volverán a escena el próximo sábado en condición de local. A partir de las 21 Echagüe recibirá en el estadio Luis Butta a La Calera de Córdoba. Mientras que Rowing enfrentará en el estadio ubicado en el parque Enrique Berduc a Lafinur de San Luis.

El domingo, desde las 19, el PRC jugará ante La Calera. A la misma hora el AEC se medirá ante Lafinur.