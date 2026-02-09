Alcaraz: indignación por la basura que quedó tras el Festival de la Torta Asada Vecinos manifestaron su malestar por la basura acumulada en el predio tras el Festival de la Torta Asada. Videos enviados a UNO muestran el estado del lugar. 9 de febrero 2026 · 11:33hs

Alcaraz: indignación por la basura que quedó tras el Festival de la Torta Asada.

El sábado pasado se realizó en Villa Alcaraz la quinta edición del Festival de la Torta Asada, una propuesta que combina gastronomía entrerriana, música, danzas y el espíritu solidario de la comunidad, y que convocó a numerosos vecinos y visitantes.

Sin embargo, una vez finalizadas las actividades, surgieron reclamos por el estado en el que quedó el predio donde se desarrolló el festival. A través de videos enviados a UNO, se puede observar una importante cantidad de basura acumulada en el lugar.

Gualeguaychú: misterioso proyecto genera preocupación vecinal Entre Ríos: semana calurosa con alerta por tormentas

LEER MÁS: Vecinos de Paraná viven entre nubes de polvo y reclaman pavimento urgente El otro lado del Festival de la Torta Asada: reclamos por basura en el predio Festival de la Torta Asada.mp4 Según manifestaron vecinos de la zona, la organización del evento no se habría hecho cargo de las tareas de limpieza, lo que generó indignación y malestar entre los habitantes del sector, quienes expresaron su preocupación por el cuidado del espacio público. Festival de la Torta Asada (1).mp4