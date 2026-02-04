Uno Entre Rios | Ovación | Boca

Preocupación en Boca: se lesionó Zeballos y se perdería el próximo juego

El delantero de Boca sintió un pinchazo en la práctica realizada en el predio de Ezeiza. La figura del Xeneise será baja ante el Fortín.

4 de febrero 2026 · 17:38hs
Preocupación en Boca: se lesionó Zeballos y se perdería el próximo juego

Boca encendió las alarmas este miércoles por la mañana luego de que Exequiel Zeballos se retirara lesionado del entrenamiento en el predio de Ezeiza. El delantero sintió una molestia muscular y quedó en duda su participación en el partido del próximo domingo ante Vélez Sarsfield, que se jugará desde las 22.15 en el estadio José Amalfitani,

La lesión se produjo mientras se desarrollaba la práctica habitual. Zeballos manifestó un pinchazo durante uno de los ejercicios dispuestos por el cuerpo técnico y de inmediato debió abandonar el campo de juego para recibir atención médica. La situación generó preocupación, teniendo en cuenta la importancia que el atacante ganó en el equipo en este arranque de temporada.

boca disputara dos encuentros en parana

Boca disputará dos encuentros en Paraná

Rodrigo Battaglia es una baja sensible, tanto para el mediocampo como para la defensa Azul y Oro.

Rodrigo Battaglia fue operado y en Boca buscan otro jugador

Según se informó desde el club, el futbolista será sometido a una resonancia magnética para determinar el grado de la lesión y establecer si se trata de una simple contractura muscular o de un problema mayor que lo obligue a parar por más tiempo. Hasta no contar con los resultados, su presencia ante Vélez permanece en duda.

La lesión de Exequiel Zeballos se da en un momento inoportuno para Boca

La posible baja de Zeballos representa un inconveniente para el entrenador Claudio Úbeda, que venía apostando por el extremo como una de las piezas clave del frente de ataque. Boca atraviesa un momento de recuperación futbolística y necesita sostener variantes ofensivas en un calendario exigente.

Además del aspecto deportivo, la situación del delantero también se da en un contexto de mercado. Zeballos está en la mira del CSKA Moscú, que realizó una oferta cercana a los 10 millones de dólares por su pase, aunque Boca respondió que la cláusula de rescisión asciende a 20 millones.

El atacante, cuyo contrato vence en diciembre de este año, aguardará ahora los estudios médicos mientras el club espera novedades tanto en lo futbolístico como en lo contractual.

Boca Exequiel Zeballos Vélez
Noticias relacionadas
Boca derrotó a Newells con goles de Lautaro Blanco y Leandro Paredes.

Boca derrotó a Newell's con goles de Lautaro Blanco y Leandro Paredes

Leandro Paredes es el capitán, referente y líder de Boca.

Tras la caída en La Plata, Boca va por la recuperación frente a Newell's

Boca perdió con Estudiantes (LP) 2 a 1.

Boca perdió 2 a 1 contra Estudiantes en La Plata

Juan Román Riquelme y un mensaje que llena de confianza y optimismo al hincha.

Juan Román Riquelme: "Este año vamos a ganar todo"

Ver comentarios

Lo último

Cómo organizar una tarde de juegos con chicos al aire libre

Cómo organizar una tarde de juegos con chicos al aire libre

¿Qué necesito para alquilar por primera vez?

¿Qué necesito para alquilar por primera vez?

Concordia fue la ciudad más calurosa del país al mediodía de este miércoles

Concordia fue la ciudad más calurosa del país al mediodía de este miércoles

Ultimo Momento
Cómo organizar una tarde de juegos con chicos al aire libre

Cómo organizar una tarde de juegos con chicos al aire libre

¿Qué necesito para alquilar por primera vez?

¿Qué necesito para alquilar por primera vez?

Concordia fue la ciudad más calurosa del país al mediodía de este miércoles

Concordia fue la ciudad más calurosa del país al mediodía de este miércoles

Cambios de estación y sus efectos en la salud

Cambios de estación y sus efectos en la salud

Propiedades en Buenos Aires: encontrá tu hogar ideal

Propiedades en Buenos Aires: encontrá tu hogar ideal

Policiales
Hallan un cuerpo y un auto incendiado en un camino rural cercano a Cerrito

Hallan un cuerpo y un auto incendiado en un camino rural cercano a Cerrito

Allanaron viviendas de los sospechosos del robo a una panadería de Paraná

Allanaron viviendas de los sospechosos del robo a una panadería de Paraná

Presunta violación en Santa Elena: un sospechoso detenido

Presunta violación en Santa Elena: un sospechoso detenido

Un niño de 7 años fue rescatado en el río Gualeguay cuando era arrastrado por la corriente

Un niño de 7 años fue rescatado en el río Gualeguay cuando era arrastrado por la corriente

Aranguren: un herido grave luego del accidente de un tractor con una camioneta

Aranguren: un herido grave luego del accidente de un tractor con una camioneta

Ovación
Preocupación en Boca: se lesionó Zeballos y se perdería el próximo juego

Preocupación en Boca: se lesionó Zeballos y se perdería el próximo juego

La Selección Argentina definió dónde hará base en el Mundial 2026

La Selección Argentina definió dónde hará base en el Mundial 2026

River Plate habilitará la venta de cerveza con alcohol en el Monumental

River Plate habilitará la venta de cerveza con alcohol en el Monumental

Boca disputará dos encuentros en Paraná

Boca disputará dos encuentros en Paraná

Paraná se alista para la Vuelta al Islote Curupí

Paraná se alista para la Vuelta al Islote Curupí

La provincia
Concordia fue la ciudad más calurosa del país al mediodía de este miércoles

Concordia fue la ciudad más calurosa del país al mediodía de este miércoles

Fiesta Nacional del Mate: Mateando abre sus puertas este jueves en Sala Mayo

Fiesta Nacional del Mate: Mateando abre sus puertas este jueves en Sala Mayo

AGMER: La reunión con el gobierno fue positiva

AGMER: "La reunión con el gobierno fue positiva"

Coimas: dos exfuncionarios de Urribarri admitieron haber integrado una trama de corrupción

Coimas: dos exfuncionarios de Urribarri admitieron haber integrado una trama de corrupción

Denuncian entrega de una casa en condiciones indignas en Santa Ana

Denuncian entrega de una casa en condiciones indignas en Santa Ana

Dejanos tu comentario