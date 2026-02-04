Los turistas van más al estadio de Boca: la bohemia, el circuito turístico y la tradición contra una cancha que estará entre las mejores del mundo.

Las comparaciones, odiosas o no, llevan una vida con nosotros. Y cuando se trata del fútbol, y de Boca y River, siempre hay para hablar. Hace unos días, Stefano Di Carlo anunció una nueva ampliación del Monumental y el techado del estadio. Con capacidad para más de 100.000 personas, será algo impresionante y pasará a estar no solamente entre los mejores de Sudamérica sino también del mundo.

A Boca, mientras tanto, le falta una tribuna y su capacidad para 54 mil espectadores queda muy lejos . No sólo de la de River, sino de las propias necesidades de ampliación. Una ampliación que se intentó varias veces sin éxito. Boca necesita esa cuarta tribuna para llegar a un aforo de 80 mil personas, que no va a resolver el problema totalmente porque igual habrá cientos de miles que queden afuera, pero que será más razonable y estará más acorde con lo que el club necesita cada domingo. Hoy, muchos socios no pueden ni acercarse.

Por qué la gente elige ir a conocer La Bombonera y no el Monumental

Marcada esta diferencia, hay algo singular que ocurre, y es que más allá de la capacidad de uno y de otro, la gente va a ver la cancha de Boca, no la de River. Pasa con los turistas y hasta con los actores que llegan del exterior, a quienes se los lleva a ver el espectáculo de las tribunas que se mueven, como dice su presidente Juan Román Riquelme, o de esa acústica distinta más allá de la ausencia de esa cuarta tribuna. Se les da una camiseta y los tipos disfrutan del show en un ambiente difícil de reproducir en la modernidad.

La Bombonera tiene una mística diferente y está en un lugar especial, en medio de un circuito turístico lleno de bohemia y romanticismo que es el barrio de La Boca. Son los restos en realidad de romanticismo que aún sobreviven en el fútbol, brutalmente marcado por cuestiones económicas y comerciales.

Otra cosa que hace diferente al estadio de Boca es que se trata de una pieza arquitectónica, nadie puede entender cómo hicieron los arquitectos (los mismos del Mercado de Abasto) para meter semejante mole en un espacio tan reducido. Es un monumento, pero, claro, Boca necesita que entre más gente en su cancha, es algo natural.

River, cuando finalicen las obras, se le alejará mucho en capacidad y hay que honrar el esfuerzo que hacen sus dirigentes como un ejemplo para el mundo. Será entonces la disyuntiva entre la comodidad, el placer de estar bien ubicado, y esa especie de gancho que hay con el sentimentalismo, con la vieja pasión del fútbol, con el mito que representa la Bombonera dentro de un barrio más populoso. Los argentinos somos una mezcla perfecta entre modernidad y nostalgia. La cancha de Boca invita a la nostalgia, está más vinculada con la tradición, y será por eso que es tan elegida.