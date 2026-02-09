Brutal ataque en Batán: murió un hombre tras recibir una patada en la cabeza.

Lucas Larroque, de 30 años, murió tras recibir una brutal golpiza y una patada en la cabeza a la salida de un boliche en Batán.

Lucas Larroque, de 30 años, murió en la madrugada del domingo tras recibir una brutal golpiza a la salida de un boliche en Batán . Según fuentes policiales, Larroque estaba inconsciente sobre el asfalto cuando un joven volvió corriendo, tomó impulso y le propinó una patada en la cabeza con su pierna zurda.

La víctima había discutido con el agresor y, tras la pelea, recibió varias patadas en la cabeza. Fue trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) con traumatismo de cráneo y pérdida de masa encefálica, pero falleció horas más tarde.

Brutal ataque: Lucas Larroque murió tras un golpe fatal en la cabeza

Lucas Larroque (1).jpeg

La policía detuvo al agresor, un joven de 18 años, y a una mujer de 24 que agredió a los efectivos para impedir la aprehensión. El fiscal Leandro Arévalo, a cargo de la UFI N° 7, notificó al joven por homicidio, ordenó su traslado a la Unidad Penal N° 44 y que declare este lunes.

Hubo dos patadas mortales contra Lucas Larroque: "Tuvo un nivel de violencia que rara vez se ve"

El brutal homicidio de Lucas Larroque (30), ocurrido a la salida de un boliche en Batán, sigue conmocionando al país tras la difusión de videos que reflejan la extrema violencia del hecho. Según el fiscal de la causa, Leandro Arévalo, las imágenes parecen ser concluyentes para incriminar al autor del ataque.

"Los videos a veces tienen una contundencia que lo único que puede llegar a avanzar en la investigación es la cuestión previa", afirmó el fiscal, en declaraciones a C5N.

Arévalo detalló que Lautaro Galván Vieytes (18), señalado como autor de las dos patadas mortales, declarará este lunes en Tribunales y que no hay más detenidos relacionados con la causa. Sobre una mujer aprehendida, aclaró: "Está en la Fiscalía de Flagrancia pero no tiene nada que ver con ese momento y no se puede vincular con el ataque. Fue un hecho periférico al hecho".

El fiscal descartó que la muerte de Larroque haya sido causada por la caída al asfalto. "Hay dos patadas, una después a la caída y en el segundo momento que es el video más difundido", y agregó que los peritos confirmaron que la fractura craneal no se produjo por la caída.

Sobre la posibilidad de que el principal imputado estuviera bajo efectos de drogas, Arévalo indicó: "Muy poco me importa en este tipo de ataque y no puede ser aceptado ni permitido. Hubo un nivel de violencia que rara vez se ve en sociedad".

Consultado sobre un posible paralelismo con el caso de Báez Sosa, el fiscal explicó a Extra Radio 102.1: "Cuesta encontrar un paralelismo más allá de que se trate de una pelea a la salida de un boliche y una patada. En el caso de Pinamar hubo una lesión en grupo y acá fue una pelea de uno contra uno", aunque reconoció que existe "un idéntico nivel de salvajismo, de un accionar por fuera de cualquier pauta de civilización que pueda haber".

La pareja de Lucas Larroque contó cómo ocurrió la trompada que lo mató

El país continúa conmocionado por el brutal crimen ocurrido a la salida de un boliche en Estación Chapadmalal, donde falleció a golpes Nahuel Lucas Larroque. Este jueves, los familiares brindaron nuevos detalles sobre lo sucedido.

Rocío, su pareja, estaba en el lugar luego de que le advirtieran sobre un escándalo que se desarrollaba afuera del pub. Según relató, "le estaban pegando a una amiga" de su hija, por lo que la joven decidió intervenir.

"Mi hija se metió a sacarla porque le estaban pegando. El papá de la menor le pegó una trompada a mi hija y ahí me metí yo", contó Rocío en diálogo con Crónica.

Tras la difusión de un nuevo video del momento del ataque, la mujer aseguró en la puerta de la casa funeraria: "Vi que este hombre me quería pegar y le dije: 'Lucas, me quieren pegar'. Es lo último que le dije y ahí vi cómo le pegaban la trompada en la cara y cayó en seco", relató sobre las últimas palabras que intercambiaron.

Con mucho dolor, la pareja indicó que en el video se ve claramente cómo ocurre todo. "Ahí yo salgo corriendo a agarrar a uno y antes de eso le pegan la última patada a Lucas. Después lo peor es que le dijeron al agresor que se vaya a cambiar", añadió.

Rocío también remarcó la demora en la asistencia médica: "Yo pensé que la ambulancia había tardado 10, 20 minutos pero tomaron el tiempo y tardó como 45".