Alcaraz: los bomberos se disculparon por la falta de limpieza tras el Festival de la Torta Asada.

La Asociación Civil Bomberos Voluntarios de Alcaraz pidió disculpas públicas por no haberse realizado la limpieza del predio tras el festival.

La Asociación Civil Bomberos Voluntarios de Alcaraz emitió un comunicado en el que manifiestan su intención de pedir disculpas públicamente a los vecinos de la localidad por no haberse realizado la limpieza del predio tras la culminación del Festival de la Torta Asada.

En el escrito, la institución aclaró que esto fue una mala comunicación dentro de la comisión, ya que habían coordinado la limpieza con un particular que no cumplió con la tarea. Sin embargo, remarcaron que es nuestra absoluta responsabilidad lo sucedido.

Además, los Bomberos señalaron que, ya que comentarios en redes fueron hechos por empleados municipales, le dicen al municipio que se apliquen las multas que correspondan.

Por último, agradecieron a todos los vecinos y colaboradores que participaron del evento: "Gracias a todos por colaborar en tan hermoso evento".