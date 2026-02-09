Uno Entre Rios | La Provincia | Alcaraz

Alcaraz: los bomberos se disculparon por la falta de limpieza tras el Festival de la Torta Asada

La Asociación Civil Bomberos Voluntarios de Alcaraz pidió disculpas públicas por no haberse realizado la limpieza del predio tras el festival.

9 de febrero 2026 · 13:31hs
Alcaraz: los bomberos se disculparon por la falta de limpieza tras el Festival de la Torta Asada.

Alcaraz: los bomberos se disculparon por la falta de limpieza tras el Festival de la Torta Asada.

La Asociación Civil Bomberos Voluntarios de Alcaraz emitió un comunicado en el que manifiestan su intención de pedir disculpas públicamente a los vecinos de la localidad por no haberse realizado la limpieza del predio tras la culminación del Festival de la Torta Asada.

En el escrito, la institución aclaró que esto fue una mala comunicación dentro de la comisión, ya que habían coordinado la limpieza con un particular que no cumplió con la tarea. Sin embargo, remarcaron que es nuestra absoluta responsabilidad lo sucedido.

Alcaraz: indignación por la basura que quedó tras el Festival de la Torta Asada.

Alcaraz: indignación por la basura que quedó tras el Festival de la Torta Asada

Concepción del Uruguay: detectaron nuevamente presencia de verdín en los balnearios.

Concepción del Uruguay: detectaron nuevamente presencia de verdín en los balnearios

LEER MÁS: Alcaraz: indignación por la basura que quedó tras el Festival de la Torta Asada

Hubo confusión en la comisión: Bomberos Voluntarios asumieron su responsabilidad tras el festival

Comunicado (6).jpeg

Además, los Bomberos señalaron que, ya que comentarios en redes fueron hechos por empleados municipales, le dicen al municipio que se apliquen las multas que correspondan.

Por último, agradecieron a todos los vecinos y colaboradores que participaron del evento: "Gracias a todos por colaborar en tan hermoso evento".

Alcaraz Bomberos Voluntarios Festival de la Torta Asada
Noticias relacionadas
Gimena Bordet volvió a caminar por sus propios medios tras el accidente en Brasil.

Gimena Bordet volvió a caminar por sus propios medios tras el accidente en Brasil

Sonia Fernández pidió disculpas tras el episodio ocurrido en la Fiesta Nacional del Mate.

Sonia Fernández pidió disculpas tras el episodio ocurrido en la Fiesta Nacional del Mate

Nuevo pedido de justicia por Ariel Goyeneche a dos años de su fallecimiento.

Nuevo pedido de justicia por Ariel Goyeneche a dos años de su fallecimiento

Entre Ríos: personal de enfermería reclama mejoras salariales y laborales.

Entre Ríos: personal de enfermería reclama mejoras salariales y laborales

Ver comentarios

Lo último

Rosario: el megaproyecto de consenso que llega para la nueva rural

Rosario: el megaproyecto de consenso que llega para la nueva rural

Andis: la Justicia Federal procesó a Diego Spagnuolo por asociación ilícita, fraude y sobornos

Andis: la Justicia Federal procesó a Diego Spagnuolo por asociación ilícita, fraude y sobornos

Tres víctimas de abusos sexuales de un cura demandaron a la Iglesia de Paraná

Tres víctimas de abusos sexuales de un cura demandaron a la Iglesia de Paraná

Ultimo Momento
Rosario: el megaproyecto de consenso que llega para la nueva rural

Rosario: el megaproyecto de consenso que llega para la nueva rural

Andis: la Justicia Federal procesó a Diego Spagnuolo por asociación ilícita, fraude y sobornos

Andis: la Justicia Federal procesó a Diego Spagnuolo por asociación ilícita, fraude y sobornos

Tres víctimas de abusos sexuales de un cura demandaron a la Iglesia de Paraná

Tres víctimas de abusos sexuales de un cura demandaron a la Iglesia de Paraná

Concepción del Uruguay: detectaron nuevamente presencia de verdín en los balnearios

Concepción del Uruguay: detectaron nuevamente presencia de verdín en los balnearios

Gimena Bordet volvió a caminar por sus propios medios tras el accidente en Brasil

Gimena Bordet volvió a caminar por sus propios medios tras el accidente en Brasil

Policiales
Tres víctimas de abusos sexuales de un cura demandaron a la Iglesia de Paraná

Tres víctimas de abusos sexuales de un cura demandaron a la Iglesia de Paraná

Un acoplado con cítricos volcó en San Salvador, sobre la Ruta 18

Un acoplado con cítricos volcó en San Salvador, sobre la Ruta 18

Concordia: siete jóvenes detenidos tras ocho allanamientos por drogas

Concordia: siete jóvenes detenidos tras ocho allanamientos por drogas

Federal: detienen a un hombre por abuso sexual y lesiones

Federal: detienen a un hombre por abuso sexual y lesiones

Santa Elena: ampliaron la imputación de Benítez y lo trasladaron a la Jefatura de La Paz

Santa Elena: ampliaron la imputación de Benítez y lo trasladaron a la Jefatura de La Paz

Ovación
El equipo de futsal de Boca inicia su gira en Paraná

El equipo de futsal de Boca inicia su gira en Paraná

Liga Nacional: fin de semana negativo para Rowing y Echagüe

Liga Nacional: fin de semana negativo para Rowing y Echagüe

Buceo: Estudiantes inició cursos en una disciplina única

Buceo: Estudiantes inició cursos en una disciplina única

Juventud Unida de Gualeguaychú jugará la final por el ascenso al Torneo Federal A

Juventud Unida de Gualeguaychú jugará la final por el ascenso al Torneo Federal A

Peñarol cayó en su casa y se despidió de la Copa Entre Ríos

Peñarol cayó en su casa y se despidió de la Copa Entre Ríos

La provincia
Concepción del Uruguay: detectaron nuevamente presencia de verdín en los balnearios

Concepción del Uruguay: detectaron nuevamente presencia de verdín en los balnearios

Gimena Bordet volvió a caminar por sus propios medios tras el accidente en Brasil

Gimena Bordet volvió a caminar por sus propios medios tras el accidente en Brasil

Sonia Fernández pidió disculpas tras el episodio ocurrido en la Fiesta Nacional del Mate

Sonia Fernández pidió disculpas tras el episodio ocurrido en la Fiesta Nacional del Mate

Nuevo pedido de justicia por Ariel Goyeneche a dos años de su fallecimiento

Nuevo pedido de justicia por Ariel Goyeneche a dos años de su fallecimiento

Entre Ríos: personal de enfermería reclama mejoras salariales y laborales

Entre Ríos: personal de enfermería reclama mejoras salariales y laborales

Dejanos tu comentario