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Deportivo Máquina y Atlético Neuquén avanzaron a semifinales de la Copa de Oro Norte

Deportivo Máquina y Atlético Neuquén buscarán este viernes el pase a la final del certamen que se disputa en el parque Enrique Berduc.

5 de junio 2026 · 12:25hs
Deportivo Máquina y Atlético Neuquén avanzaron a semifinales de la Copa de Oro Norte

Prensa CAFS

La representación paranaense sigue dando pelea en el Torneo Nacional de Clubes de Futsal Copa de Oro Norte que se disputa en el estadio cubierto del parque escolar Enrique Berduc de la capital entrerriana. Deportivo Máquina y Atlético Neuquén lograron su clasificación a las semifinales y buscarán este viernes un lugar en la gran final.

Deportivo Máquina consiguió el pase entre los cuatro mejores equipos del certamen al imponerse por 1 a 0 sobre Tenis Club de San Rafael, Mendoza, en un encuentro muy equilibrado que se resolvió por la mínima diferencia. El Rojo volverá a salir a escena desde las 19, cuando enfrente a Comunicaciones B, conjunto que accedió a esta instancia tras derrotar por 1 a 0 a San Cristóbal.

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Atlético Neuquén sufrió, pero clasificó a semis

Por su parte, Atlético Neuquén protagonizó uno de los partidos más emotivos de la jornada. El Pingüi igualó 2 a 2 con El Dorado en el tiempo reglamentario y debió definir la clasificación desde el punto penal. Allí mostró mayor eficacia y se impuso por 2 a 0 para sellar su boleto a semifinales.

El conjunto del sur de la Ciudad tendrá un duro compromiso desde las 21 frente a Montreal, equipo que en cuartos de final eliminó a Don Orione al vencerlo por 2 a 1.

De esta manera, dos equipos de Paraná continúan en carrera en busca del título nacional, alimentando la ilusión local en un certamen que reúne a destacados exponentes del futsal argentino.

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