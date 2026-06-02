Franco Colapinto: "Nuestro objetivo es volver a terminar entre los 10 primeros"

La Fórmula 1 llega a Mónaco para el inicio de su temporada europea, una carrera que entusiasma al argentino Franco Colapinto especialmente porque regresa a la normalidad después de dos fines de semana sprint en América, pero admitió que, como ya es costumbre, gran parte del resultado se definirá en la clasificación del sábado.

Aunque hubo una semana de descanso entre Canadá y Mónaco, Colapinto indicó que Alpine ha realizado una gran cantidad de trabajo en estos días en Enstone con el objetivo de mantener el momento. Actualmente el argentino lleva dos carreras consecutivas sumando puntos.

“Ha sido una semana de descanso muy movida para el equipo desde la carrera en Montreal, y una que ha sido muy positiva mientras buscamos mantener nuestro fuerte impulso. Estuve en el simulador de inmediato el lunes después de la carrera y trabajé duro con el equipo antes de una visita rápida a París por mi cumpleaños. Regresé directo a Enstone para pasar más tiempo con el equipo después de eso y prepararme para el inicio de la intensa temporada europea y para Mónaco, una de las mejores carreras del año”, indicó en un comunicado del equipo.

Aunque Colapinto ya ha corrido anteriormente en el trazado de principado considera que, en esta ocasión, cada minuto en pista será clave para entender las modificaciones en cuanto a potencia y el comportamiento de los coches con el reglamento 2026.

Las claves para Mónaco

“El trazado callejero es uno de los más emocionantes para un piloto de carreras con las barreras tan cerca; tengo muchas ganas de ver cómo se siente en los autos de este año, que son más ligeros y ágiles”, aseguró.

A diferencia de las recientes citas con formato Sprint o modificaciones logísticas, la agenda del fin de semana recupera la estructura clásica de tres sesiones de entrenamientos libres, un factor determinante para la evolución del asfalto.

“Volvemos a un horario tradicional, por primera vez desde Suzuka, por lo que podremos tomarle el gusto a la pista y ganar confianza sesión tras sesión. Esa es la clave para asegurarnos de llegar a la clasificación listos para presionar al máximo. Es estimulante seguir yendo cada vez más y más rápido y, como adelantar es tan complicado en este circuito, el sábado es probablemente el día más importante de todo el año. Será un fin de semana ocupado, y nuestro objetivo es volver a terminar entre los 10 primeros”.