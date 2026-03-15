Franco Colapinto terminó décimo en el Gran Premio de China y volvió a sumar en la Fórmula 1 después de 511 días

Franco Colapinto terminó 10° en el GP de China y sumó su primer punto en Alpine

Franco Colapinto volvió a sumar puntos en la Fórmula 1 al finalizar en el décimo puesto del Gran Premio de China disputado en el circuito internacional de Shanghái. El piloto argentino logró su primer punto con Alpine luego de 511 días sin sumar en la categoría. La última vez que había terminado en zona de puntos había sido en el Gran Premio de Austin 2024, cuando competía con la escudería Williams.

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Pese al resultado positivo, el propio Colapinto manifestó sensaciones encontradas tras la carrera. “Lo di todo y cuando lo das todo y no se dan las cosas te da bronca, pero es parte de la Fórmula 1”, expresó.

Franco Colapinto (5) Franco Colapinto terminó 10° en el GP de China y sumó su primer punto en Alpine

Una carrera con gran largada

El piloto argentino protagonizó una destacada salida que le permitió avanzar varias posiciones en las primeras vueltas. Desde el duodécimo lugar de la grilla logró ganar seis posiciones y ubicarse rápidamente entre los primeros puestos. Incluso llegó a ocupar el segundo lugar de la carrera durante varias vueltas.

Ese hecho representó un momento histórico para el automovilismo argentino. Fue la primera vez desde Carlos Reutemann en el Gran Premio de Sudáfrica de 1982 que un piloto argentino se ubicaba en el segundo lugar de una carrera de Fórmula 1, según publicó Clarín.

La estrategia y el safety car

Colapinto había optado por iniciar la carrera con neumáticos duros y mantener una estrategia diferente a la de varios competidores. Sin embargo, el ingreso de un safety car en las primeras vueltas modificó el desarrollo de la competencia.

El incidente se produjo cuando el Aston Martin de Lance Stroll quedó detenido en una zona de escape del circuito. Ese factor terminó perjudicando la estrategia que había planteado el equipo Alpine.

El choque con Ocon

Otro momento clave de la carrera se produjo cuando Colapinto ingresó a boxes para cambiar neumáticos. Al salir de los pits quedó justo delante del piloto francés Esteban Ocon.

En la primera curva, Ocon perdió el control de su auto y golpeó la parte trasera del Alpine del argentino. El impacto generó daños importantes en el vehículo y obligó al piloto a perder varias posiciones.

Tras el incidente, Ocon recibió una penalización de diez segundos y luego pidió disculpas al argentino.

La recuperación en las últimas vueltas

A pesar de los problemas sufridos durante la carrera, Colapinto logró recuperarse en el tramo final. Desde el puesto 13 comenzó a avanzar nuevamente en el pelotón. Superó a varios competidores y aprovechó el abandono de Max Verstappen para ingresar en la zona de puntos. Finalmente cruzó la bandera a cuadros en la décima posición.

Su mejor carrera en la categoría

Aunque su mejor resultado había sido el séptimo puesto logrado con Williams en Azerbaiyán 2024, el propio piloto consideró que la actuación en China fue una de sus mejores presentaciones.

El argentino destacó el rendimiento durante gran parte de la carrera y el ritmo competitivo que mantuvo. Sin embargo, también lamentó las circunstancias que condicionaron el resultado final.

Según explicó, la estrategia, el safety car y el incidente con Ocon influyeron directamente en la clasificación final.

Lo que viene en el calendario

Tras la carrera en Shanghái, el campeonato de Fórmula 1 continuará con el Gran Premio de Japón. La competencia se disputará en el circuito de Suzuka entre el 27 y el 29 de marzo.

Será la primera vez que Colapinto compita en ese trazado. El piloto argentino espera contar allí con mejoras en su monoplaza Alpine para poder acercarse a su compañero de equipo, Pierre Gasly.